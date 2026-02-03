B&ZAI『MG』表紙に登場！HANA、sumika、FANTASTICS、日向坂46ら撮り下ろしフォト＆ロングインタビューも

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

B&ZAIが、『MG（NO.31）』（2月3日発売）表紙に登場している。

■カウコンやSnow Manのドームライブの濃密リポートも

『MG』第31号の表紙＆巻頭を飾るのは、グループ結成1周年＆初ツアー『B&ZAI LIVE TOUR 2026-ROCK’N’DOL-』を目前に控える、ジュニアのバンドグループB&ZAI。

音楽雑誌初登場となるB&ZAIは、相棒であるMY楽器とともに撮影に挑んだ。座談会では、結成から1年を振り返ったり、初ツアーに向けての思いを熱く語っている。巻頭グラビアの他、B&ZAI特集では担当楽器紹介や、B&ZAIオリジナル楽曲4曲のセルフライナーノーツ、さらに自身のフェイバリットソングも。B&ZAIの音楽に対する強い思いが伝わる内容となっている。

さらにsumika、FANTASTICS・世界＆瀬口黎弥＆木村慧人＆中島颯太、HANA・NAOKO＆MOMOKA、日向坂46・金村美玖＆上村ひなの、BUDDiiS・FUMINORI＆KEVIN＆MORRIE＆SEIYA＆SHOW＆TAKUYA＆FUMIYAといった豪華アーティストも続々登場。アーティストのもつ世界観に迫った、クリエイティブな撮り下ろしフォト＆ロングインタビューを堪能しよう。

また、3年ぶりに開催された年越しライブ『COUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE』、Snow Manのドームライブ『Snow Man Dome Tour 2025‐2026 ON』を濃密リポート。大迫力の誌面で届ける。

WEST.神山智洋の連載31回目は、アンプお買い物企画を実施。ヴィンテージ専門店ハイパーギターズで、アンプを探す。アンプを試したり、途中でギターが気になったり…神山の様々な表情をカメラに収めている。

超特急タカシ＆シューヤの連載4回目は、下北沢の古着屋でお互いに似合うTシャツを決めた。古着のカルチャーに触れる他、インタビューでは超特急のグッズの話や、15周年イヤーに向けて語っている。

俳優・文化人・お笑い芸人など各ジャンルで活躍する“気になるあの人”の音楽との向き合い方を探る企画「いま、気になるあの人のフェイバリット・ソング」では、TBS金曜ドラマ『DREAM STAGE』に出演中の、大人気若手俳優・岩瀬洋志が自身のフェイバリット・ソングを明かしている。

そして、MGが注目する若手アーティストをフィーチャーする新コーナー「Pick Up！」には、シンガーソングライターの汐れいらが登場する。

