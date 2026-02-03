トヨタ紡織 <3116> [東証Ｐ] が2月3日後場(14:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結最終利益は前年同期比1.2％増の286億円となったが、通期計画の450億円に対する進捗率は63.6％にとどまり、5年平均の80.6％も下回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結最終損益は163億円の黒字(前年同期は115億円の赤字)に浮上する計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結最終利益は前年同期比24.2％減の112億円に減ったが、売上営業利益率は前年同期の3.6％→4.3％に改善した。



株探ニュース

