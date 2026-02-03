日本管財ホールディングス <9347> [東証Ｐ] が2月3日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比51.8％増の87億円に拡大し、通期計画の93億円に対する進捗率は93.6％に達し、5年平均の73.1％も上回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比82.3％減の5.9億円に大きく落ち込む計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比88.9％増の29.7億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の6.0％→6.6％に改善した。



株探ニュース

