3日14時現在の日経平均株価は前日比2104.65円（4.00％）高の5万4759.83円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1406、値下がりは168、変わらずは20と、値上がり銘柄の割合が80％を超えている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を457.26円押し上げている。次いで東エレク <8035>が210.58円、ファストリ <9983>が190.12円、ＳＢＧ <9984>が160.44円、ＴＤＫ <6762>が111.31円と続く。



マイナス寄与度は11.63円の押し下げでヤマハ発 <7272>がトップ。以下、デンソー <6902>が9.43円、ヤマトＨＤ <9064>が4.98円、日ハム <2282>が3.66円、住友ファーマ <4506>が3.63円と続いている。



業種別では33業種すべてが上昇。値上がり率1位は非鉄金属で、以下、銀行、機械、電気機器、ガラス・土石、精密機器と続いている。



※14時0分1秒時点



