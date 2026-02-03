大人の駅ビル活用術学ぶンデス・東京編



日本で初めてショッピングモールを備えたオフィスビルで

東京駅の顏になっている「丸ビル」の意外と知らない楽しみ方を

あさこ＆博子＆敦子が徹底調査！



＜出演者＞

いとうあさこ

ゲスト：森口博子、前田敦子



＜紹介した商品＞ ※店舗によっては取り扱いのない商品もあります



■崎陽軒

・シウマイ恵方まん ４２０円 ※２月３日（火）までの販売



■パンとエスプレッソと東京＆ＴＯＫＹＯ





■魚河岸 山治■クリスプサラダワークス 丸ビル店■ＢＵＴＴＥＲ美瑛放牧酪農場・クチュール・ド・バター（丸） ５０ｇ ６４８円・できたてバターのあんバター ６０４円・シューケットクリーム ２１６円・ビスケット １枚１０８円〜・ビスケット缶 ３７３６円〜・「ミルクを食べるバター」を食べるホットケーキ ２４２０円■タイ料理 沌・ガパオライス弁当 ９８０円■よもだそば二八 マルチカ店・特大かき揚げそば ８００円■雪梅花・カスタード桃まんじゅう １個 １９８円■ＫＯＭＵ 丸ビル店・ＫＯＭＵ ＭＯＮＡＫＡ（４個入り）１８３６円・ＫＯＭＵ ＭＯＮＡＫＡ （籠む もなか） 単品 ３５１円〜・京都の製餡所のどら焼き（山梨製餡） 単品 ３２４円■いなり寿司 相模屋・お味噌汁 無料※商品をお買い上げの方限定※平日のみ※なくなり次第終了・きなこもちいなり ３６０円（イートイン）・バターもちいなり ４３０円（イートイン）・チーズ磯辺もちいなり ４７０円（イートイン）・いなりずし ２個入り ４００円（イートイン）★丸ビル５階 展望テラス ※無料★ヘアアイロンのレンタルスポット ＲｅＣｕｔｅ※丸ビル２階女性用パウダールームにて３月まで実証実験中・都度払いプラン：３８５円 ※１０分以降１分毎に３３円・月額プラン：１，６５０円 ※月、１回の利用が１５分以上の場合１分毎に５５円★ＴＳＵＴＡＹＡ ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ ＭＡＲＵＮＯＵＣＨＩ ＳＨＡＲＥ ＬＯＵＮＧＥ・ソフトドリンクプラン基本料金（６０分／１人）１８７０円 ※延長（３０分／１人）９３５円１日最大料金（１日／１人）６９３０円・アルコールプラン基本料金（６０分／１人）２４２０円 ※延長（３０分／１人）１２１０円※料金は店舗によって異なります。栞里・朝香のお散歩巡りin銀座昭和レトロな建物から、最近できたおしゃれなお店まで、歩いてブラブラするだけで、一日楽しめる街・銀座！銀座だからって、お高いお店だけじゃないんです！お手頃で、みんなが通うお店を一挙ご紹介！＜出演者＞ ＜ゲスト＞佐藤栞里 瀬戸朝香＜今回紹介したお店と商品＞▼喫茶 ブリッヂ ※喫煙可能店の為、20歳未満は入店できません。・ミックスサンドイッチ 800円・BLOサンドイッチ 900円・メロンパンケーキ 1400円・ナポリタン 800円・タコライス 800円▼大角玉屋 銀座店・いちご豆大福 380円・銀座特選 いちご豆大福 550円 ※銀座店限定・5月ごろまで・ブランデーどら焼き 320円・酒どら焼き 320円・うぐいす餅 ※2月中旬まで・春菊餅 320円 ※2月上旬まで▼東京銀座 茅乃舎・茅乃舎だし（30袋入） 2,268円・特選 茅乃舎だし（20袋入） 3,564円 ※銀座店限定・茅乃舎 厳選素材 京都だし 3,996円・茅乃舎 厳選素材 名古屋だし 3,780円・揚げ茄子の味噌汁（4食入） 874円・特別誂え 山椒生七味 3,240円 ※銀座店限定・東京銀座 茅乃舎限定 だし茶漬け うなぎ 3,024円 ※銀座店限定・東京銀座限定 茅乃舎いなり 1,620円 ※銀座店限定▼神戸ステーキ銀座牛庵・黒毛和牛ハンバーグ ご飯・味噌汁付き １０００円・サービスステーキ 150g １5００円・レディースセット １５００円・牛庵すき焼きコース ８６９０円＜２０代〜７０代 300人に聞いた！冬季オリンピックの日本代表メダリストと言えば？＞1位 羽生結弦２位 荒川静香３位 平野歩夢４位 浅田真央５位 葛西紀明６位 郄木美帆７位 原田雅彦８位 清水宏保９位 船木和喜▼プレゼント景品株式会社鎌倉紅谷クルミッ子 ８個入 1,296円