２月３日（火）のヒルナンデス！は・・・大人の駅ビル活用術・東京編＆栞里・朝香のお散歩巡りin銀座
大人の駅ビル活用術学ぶンデス・東京編
日本で初めてショッピングモールを備えたオフィスビルで
東京駅の顏になっている「丸ビル」の意外と知らない楽しみ方を
あさこ＆博子＆敦子が徹底調査！
＜出演者＞
いとうあさこ
ゲスト：森口博子、前田敦子
＜紹介した商品＞ ※店舗によっては取り扱いのない商品もあります
■崎陽軒
・シウマイ恵方まん ４２０円 ※２月３日（火）までの販売
■パンとエスプレッソと東京＆ＴＯＫＹＯ
■クリスプサラダワークス 丸ビル店
■ＢＵＴＴＥＲ美瑛放牧酪農場
・クチュール・ド・バター（丸） ５０ｇ ６４８円
・できたてバターのあんバター ６０４円
・シューケットクリーム ２１６円
・ビスケット １枚１０８円〜
・ビスケット缶 ３７３６円〜
・「ミルクを食べるバター」を食べるホットケーキ ２４２０円
■タイ料理 沌
・ガパオライス弁当 ９８０円
■よもだそば二八 マルチカ店
・特大かき揚げそば ８００円
■雪梅花
・カスタード桃まんじゅう １個 １９８円
■ＫＯＭＵ 丸ビル店
・ＫＯＭＵ ＭＯＮＡＫＡ（４個入り）１８３６円
・ＫＯＭＵ ＭＯＮＡＫＡ （籠む もなか） 単品 ３５１円〜
・京都の製餡所のどら焼き（山梨製餡） 単品 ３２４円
■いなり寿司 相模屋
・お味噌汁 無料
※商品をお買い上げの方限定
※平日のみ
※なくなり次第終了
・きなこもちいなり ３６０円（イートイン）
・バターもちいなり ４３０円（イートイン）
・チーズ磯辺もちいなり ４７０円（イートイン）
・いなりずし ２個入り ４００円（イートイン）
★丸ビル５階 展望テラス ※無料
★ヘアアイロンのレンタルスポット ＲｅＣｕｔｅ
※丸ビル２階女性用パウダールームにて３月まで実証実験中
・都度払いプラン：３８５円 ※１０分以降１分毎に３３円
・月額プラン：１，６５０円 ※月、１回の利用が１５分以上の場合１分毎に５５円
★ＴＳＵＴＡＹＡ ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ ＭＡＲＵＮＯＵＣＨＩ ＳＨＡＲＥ ＬＯＵＮＧＥ
・ソフトドリンクプラン
基本料金（６０分／１人）１８７０円 ※延長（３０分／１人）９３５円
１日最大料金（１日／１人）６９３０円
・アルコールプラン
基本料金（６０分／１人）２４２０円 ※延長（３０分／１人）１２１０円
※料金は店舗によって異なります。
栞里・朝香のお散歩巡りin銀座
昭和レトロな建物から、最近できたおしゃれなお店まで、
歩いてブラブラするだけで、一日楽しめる街・銀座！
銀座だからって、お高いお店だけじゃないんです！
お手頃で、みんなが通うお店を一挙ご紹介！
＜出演者＞ ＜ゲスト＞
佐藤栞里 瀬戸朝香
＜今回紹介したお店と商品＞
▼喫茶 ブリッヂ ※喫煙可能店の為、20歳未満は入店できません。
・ミックスサンドイッチ 800円
・BLOサンドイッチ 900円
・メロンパンケーキ 1400円
・ナポリタン 800円
・タコライス 800円
▼大角玉屋 銀座店
・いちご豆大福 380円
・銀座特選 いちご豆大福 550円 ※銀座店限定・5月ごろまで
・ブランデーどら焼き 320円
・酒どら焼き 320円
・うぐいす餅 ※2月中旬まで
・春菊餅 320円 ※2月上旬まで
▼東京銀座 茅乃舎
・茅乃舎だし（30袋入） 2,268円
・特選 茅乃舎だし（20袋入） 3,564円 ※銀座店限定
・茅乃舎 厳選素材 京都だし 3,996円
・茅乃舎 厳選素材 名古屋だし 3,780円
・揚げ茄子の味噌汁（4食入） 874円
・特別誂え 山椒生七味 3,240円 ※銀座店限定
・東京銀座 茅乃舎限定 だし茶漬け うなぎ 3,024円 ※銀座店限定
・東京銀座限定 茅乃舎いなり 1,620円 ※銀座店限定
▼神戸ステーキ銀座牛庵
・黒毛和牛ハンバーグ ご飯・味噌汁付き １０００円
・サービスステーキ 150g １5００円
・レディースセット １５００円
・牛庵すき焼きコース ８６９０円
国民意識調査ビンゴ
＜２０代〜７０代 300人に聞いた！冬季オリンピックの日本代表メダリストと言えば？＞
1位 羽生結弦
２位 荒川静香
３位 平野歩夢
４位 浅田真央
５位 葛西紀明
６位 郄木美帆
７位 原田雅彦
８位 清水宏保
９位 船木和喜
▼プレゼント景品
株式会社鎌倉紅谷
クルミッ子 ８個入 1,296円