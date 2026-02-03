歌手の新浜レオン（29）が、こっちのけんと（29）とコラボした新曲をリリースする。4月15日に自身初となるミニアルバム「New Beginning」を発売。その表題曲としてコラボ曲「LOVEしない？」が収録される。

2人は2024年の大みそかにNHK紅白歌合戦に初出場した。互いに同い年ということもあり意気投合。互いのレギュラーラジオに出演しあうなど親交を深めてきた。ともに「いつか一緒に楽曲を制作したい」という気持ちを抱いており、こっちのけんとが作ったた楽曲を新浜に提供することになった。聞くだけで元気になれるようなハッピーなサウンドになっているという。

新浜は「作っていただいた曲を初めて聞いたときは、あまりの“愛あふレオン”ぶりに感動！僕に寄り添って作ってくださったことに胸が熱くなりました」と感謝。レコーディングでもさまざまなアドバイスをもらったといい「自分を見つめ直すようなアドバイスをいただき、新たな自分に出会えた気がします」と喜んだ。こっちのけんとも「メロディーはこっちのけんとらしさを残しつつ、レオンさんの絶品低音ビブラートが映えるような一曲になっております！」と期待感をあおった。

またミニアルバムには今月からNHK「みんなのうた」で放送される「言い訳ナイナー」も収録される。新浜は「学生や社会人の皆さん、新生活を始める皆さんの“始まり”や“挑戦”を後押しできる存在でありたいという気持ちをこめて挑戦させていただきました」と力を込めた。