◇プロ野球・巨人春季キャンプ（3日、宮崎）

今季から巨人に加入した則本昂大投手と松本剛選手がトークショーに参加しました。

則本投手は巨人に来て、観覧するファンの多さに驚いたそう。松本選手も記者やスタッフの数がファイターズの2倍はいると驚きを口にしました。

中でも則本投手が驚いたのは、アップの段階でハーフパンツをはいて行うことだそう。「楽天時代はなかったので、そこは結構カルチャーショック」と明かします。また松本選手は、今までのキャンプ地が沖縄だったため、宮崎でのキャンプは「寒い」と話しました。

「常に気持ちを込めて投げるのが僕のスタイル」と則本投手。「熱い気持ちを持って投げてる姿を見てもらいたい」とアピールします。

一方松本選手は、「ここ数年個人的にあまりいい成績を残せていないが、新しいところに来て新しい自分を作っていきたいと思っているので、応援してもらえたらうれしい」と新たなファンに向けメッセージを送りました。

3日は節分ということもあり、イベントの中では現れた鬼たちに豆まきをする場面も。2人は鬼退治に笑顔をみせます。今季の意気込みを書き込んだ色紙には、則本投手は「弱気は最大の敵」という自身の座右の銘、松本選手は「日本一」という目標を記しました。