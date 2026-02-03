お笑いコンビ「ニッチェ」の江上敬子（41）と近藤くみこ（43）が、2日放送の日本テレビ系「大悟の芸人領収書」（月曜後11・59）に出演。昨年12月に行われた「女芸人No.1決定戦THE W」に7年ぶりに出場した理由を明かした。

ニッチェは昨年のTHE Wに7年ぶりに出場し、見事に優勝。芸歴21年目、バラエティー番組などにも多数出演している中で、リスク覚悟であえて挑んだ理由について、江上は「若い時はネタ作るのが苦しくて苦しくて…。すごく仲良いんですけど、ネタ作ってるときだけめちゃくちゃ…」とお互い、険悪ムードになると語った。

時にはネタ作り中に江上がおならをしてしまい、近藤がムカついて舌打ち。それに対し、江上は「“屁ぐらいして何が悪いんじゃボケー”ってキレた。それで解散しかけた」と唯一、解散しかけたのがネタ作り中だったと振り返った。

だからこそ、「テレビ出られるようになったら、すぐにネタ辞めてやりたいって思ってたんです」といい「テレビ出られるようになったんですけど、案外トークって難しいじゃないですか」と思っている以上にバラエティー番組でのトークも難しいことを悟ったと反省。「大きい番組で、ここで爪痕残してやろうって時にどなたかは言いませんけど、すごい速さで振るじゃないですか。“はい、そこ！ラーメン、つけ麺、僕（は何）？”って。私に“お前歌え”って。“何で歌わなきゃいけないんですか”ってメンチ切ったんです。そしたら“あ、もういいでーす”ってなっちゃって…」と苦戦続きだったという。

そうした日々が続く中で「そういうことが増えて、どんどん自信がなくなっていった時に事務所ライブ出たんです。お客さんがネタですごい笑ってくれて、私たちが戻る場所ってネタだったのかって思い出したんです」とネタを披露している時に幸せを感じたと明かした。

その後、江上は妊娠し「妊娠してる時って本当に頭が回らなくて情緒も不安定で、でもネタ作るのはやってたんです。“これだったら賞レースに復帰しても恥ずかしくないネタ出せるな”って今回7年ぶりに」と出場を決意。見事に優勝をつかんだと語った。