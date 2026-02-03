【スターバックス MY COFFEE TIME キャラメルラテ】 2月10日 発売予定 価格：155円

スターバックス・コーポレーションとサントリー食品インターナショナルは、ショート缶コーヒーシリーズより、新フレーバーの「スターバックス MY COFFEE TIME キャラメルラテ」を2月10日から発売する。価格は155円。

「スターバックス MY COFFEE TIME」は、1杯のコーヒーを通し、まるでお気に入りのカフェにいるかのような心地よい“自分時間”の演出をコンセプトとした、ショート缶コーヒーシリーズ。今回は本シリーズから初のフレーバーラテとして、「キャラメルラテ」が発売される。

香ばしいキャラメルの風味と、なめらかなラテの組み合わせが特徴の自分へのご褒美にぴったりの1本。ひと口で広がるコーヒーの豊かなコクとキャラメルのとろけるような甘さが、忙しい日常に心ほどけるひとときを届けてくれる。

