コナズ珈琲から新ブランド「KNOWS COFFEE」千葉に1号店 パンケーキバー＆製法選ぶコーヒー体験
【女子旅プレス＝2026/02/03】ハワイアン カフェ・レストラン「コナズ珈琲」の運営元が手掛ける新ブランド「KNOWS COFFEE（ノーズコーヒー）」の第1号店が、2026年3月18日に千葉県・イオンモール津田沼Southへオープンする。
◆コンセプトは「いちばん近いサンセット」
ロードサイド店舗を中心に“いちばん近いハワイ”で在り続けてきたコナズ珈琲が、新たに展開する「KNOWS COFFEE」では、現代人が求める“日常の余白”に着目。ハワイの夕暮れ時に流れる穏やかな時間をイメージし、木のぬくもりとやさしい色合いに包まれた店内は、仕事や生活の合間にふと自分に立ち返れる心地よい空間となっている。
◆ライブ感溢れる「パンケーキバー」で至福のできたてを
店内に設けられた「パンケーキバー」では、目の前で一枚一枚丁寧に焼き上げるパンケーキを楽しめる。鉄板の上で生地がふくらむ音や香ばしい香りに包まれながら味わうライブ感と、できたての味は格別だ。
1枚から注文可能で、バーナーで仕上げるトリュフバターや、注文を受けてからブレンダーでつくるフレッシュなフルーツソースなど、その日の気分やシーンに合わせ、自分好みのカスタマイズで味わえる。
◆希少な「ハワイコナ100％」を製法から選ぶ贅沢
コーヒー豆は、非常に希少なコーヒー豆・ハワイコナのみを使用。最大の特徴は、コーヒーの種類だけでなく製法まで選べること。フルーティーですっきりとした「ウォッシュド製法」と、風味管理が極めて難しく希少な「ナチュラル製法」の2種類を用意。コナコーヒー本来の個性を最大限に引き出した一杯を堪能できる。
その他、ハワイアンティーやアサイーボウルなどのハワイ感あふれるメニューや、ホットサンドなどのテイクアウトにも適した商品も多数用意する。（女子旅プレス／modelpress編集部）
■KNOWS COFFEE イオンモール津田沼 South
所在地：〒275-0016 千葉県習志野市津田沼1-10-30 イオンモール津田沼South 2階
アクセス：京成松戸線新津田沼駅直結 JR総武線 津田沼駅 徒歩7分
営業時間：7:00〜22:00（L.O 21:30)
定休日：なし※イオンモール津田沼Southに準じる
【Not Sponsored 記事】