「同じアウターに飽きた」→【ZARA】で買い足し！ 40・50代に似合う「ジャケット & コート」

2着目、3着目のアウターが欲しくなる今の時期。コスパ重視で新しく買い足したいなら、1万円以下でGETできる【ZARA（ザラ）】のアウターをチェックして。今回は、ミリタリーな雰囲気のボンバージャケットや、トレンドのトラッドスタイルを楽しめるチェック柄ジャケットなど、ミドル世代に似合うアウターをご紹介。サッと羽織るだけで鮮度アップを狙える「ジャケット & コート」は、冬コーデのマンネリ回避にも一役買ってくれるかも。

脱・マンネリ！ 一点投入でシャレるボンバージャケット

【ZARA】「フェイクレザーボンバージャケット」\8,590（税込）

フライトジャケットをイメージした、ミリタリー感のあるジャケットは、マンネリしてきた冬コーデの鮮度アップが狙える一枚。襟付きデザインでカジュアルすぎないため、大人コーデにも難なくマッチしそうです。高級感のあるレザー調素材と深みのあるブラウンカラーがリュクスなムードも醸し出し、ワンランク上の着こなしに。裾と袖にギャザーを寄せた丸みのあるシルエットも、可愛いポイントになりそうです。