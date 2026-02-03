歌舞伎俳優・中村芝翫の妻でタレントの三田寛子(60)が2日、自身のインスタグラムを更新。衝撃の姿を公開した。



【写真】普段のイメージから想像できない“金髪"＆サングラス

「今夜は節分 健康で長寿を願いながらの 豆の数が多くて食べられるかなぁ」と投稿。「暦では乙巳（きのとみ）年生まれの私 還暦を祝い干支が一巡する一年を 無事に終える事ができ感謝」と記した。



「カレンダーで区切ると1966年で丙午」とし、「仮装して厄を払いし 新しい年を迎える『節分の夜にお化け』 明日の立春からは 新しいサイクルの始まり始まり 新たに生まれ変わる気持ちで がんばります」と気持ちを新たにした。



続けて「実際金髪にしたいけど なかなかできないから ちょっと写真だけ 髪の色変えてみました」と、サングラスをかけ、髪を金髪に加工したショットを掲載。



「こんな可愛いマスコット人形を 友達がくれたました 私だそう」と三田寛子をイメージした人形の写真も添え、「お守りずっと持ち歩いています！ 長生きしなくっちゃぁ～」とつづった。



フォロワーからは「カッコ良いよ」、「似合ってる～」、「すごく若々しくて、25歳は若返った印象です」などの声が寄せられた。



（よろず～ニュース編集部）