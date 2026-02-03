三田寛子(2016年)

写真拡大

　歌舞伎俳優・中村芝翫の妻でタレントの三田寛子(60)が2日、自身のインスタグラムを更新。衝撃の姿を公開した。

【写真】普段のイメージから想像できない“金髪"＆サングラス

　「今夜は節分　健康で長寿を願いながらの　豆の数が多くて食べられるかなぁ」と投稿。「暦では乙巳（きのとみ）年生まれの私　還暦を祝い干支が一巡する一年を　無事に終える事ができ感謝」と記した。

　「カレンダーで区切ると1966年で丙午」とし、「仮装して厄を払いし　新しい年を迎える『節分の夜にお化け』　明日の立春からは　新しいサイクルの始まり始まり　新たに生まれ変わる気持ちで　がんばります」と気持ちを新たにした。

　続けて「実際金髪にしたいけど　なかなかできないから　ちょっと写真だけ　髪の色変えてみました」と、サングラスをかけ、髪を金髪に加工したショットを掲載。

　「こんな可愛いマスコット人形を　友達がくれたました　私だそう」と三田寛子をイメージした人形の写真も添え、「お守りずっと持ち歩いています！　長生きしなくっちゃぁ～」とつづった。

　フォロワーからは「カッコ良いよ」、「似合ってる～」、「すごく若々しくて、25歳は若返った印象です」などの声が寄せられた。

（よろず～ニュース編集部）