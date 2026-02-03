ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、ウエスタン調のヨークと刺繍がカッコイイ、ディズニー＆ピクサー「カウボーイ風デニムシャツ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー＆ピクサー「カウボーイ風デニムシャツ」ウッディ

© Disney / Pixar

価格：7,990円（税込）

サイズ：M、L

前：中央全開ボタン留め

後ろ：ヨーク切替え、前より少し丈長

裾：両脇丸カット

生地：＜織物＞綿100％（デニム）

製品洗い加工

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー』シリーズの主人公「ウッディ」デザインのデニムシャツ。

ウエスタン調のヨークと刺繍が特徴で、着るだけで気分はカウボーイの保安官！

© Disney / Pixar

胸元にはご機嫌な表情をした「ウッディ」の刺繍入り☆

襟にはひづめ、「ウッディ」の刺繍の上には保安官バッジ、裾には「ブルズアイ」のシルエットも施されています。

© Disney / Pixar

背中にも刺繍が◎

刺繍は全てシンプルな色合いで、統一されています。

© Disney / Pixar

後ろの裾は前より少し長めになっています。

羽織りものとしてもサマになるゆったりシルエットなのもポイント！

© Disney / Pixar

さらにパンツスタイルともスカートスタイルとも相性が良いのがうれしい☆

様々なコーディネートが楽しめます。

© Disney / Pixar

＜素材アップ＞

身生地は綿100％デニム素材を使用。

『トイ・ストーリー』の楽しさあふれるカウボーイシャツ。

ウエスタン調のヨークと刺繍がカッコイイ、ディズニー＆ピクサー「カウボーイ風デニムシャツ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です！

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post ウッディとブルズアイの刺繍入り！ベルメゾン ディズニー＆ピクサー「カウボーイ風デニムシャツ」 appeared first on Dtimes.