【スタバ新作】『キャラメルラテ』ショート缶シリーズで登場 お花見向けグッズが当たる企画も
スターバックスのショート缶コーヒーシリーズ「MY COFFEE TIME」から、新フレーバー『スターバックス MY COFFEE TIME キャラメルラテ』が、10日より全国で登場。気軽に自分時間を楽しめるシリーズに、キャラメルの甘さが特徴の新作が加わる。
【画像】桜満開！キャンペーンで当たるグッズ
同商品は、スターバックスが厳選した深煎りのコーヒーをベースに、まろやかなミルクとキャラメルフレーバーを重ねた。ひと口で広がるコーヒーの豊かなコクと、キャラメルのとろけるような甘さが特徴で、忙しい日常の合間に気持ちをほどくような味わいを目指したという。
パッケージは、くつろぎの時間をイメージした円形のアイコンに、オレンジを基調とした暖色の背景を採用。キャラメルラテのやさしい甘さやまろやかさを視覚的に表現している。シリーズ共通のコンパクトな185グラム缶で、持ち運びやすさも意識した。
また、新商品の発売にあわせて「スターバックス SAKURAキャンペーン」も実施される。対象商品を2本以上同時に購入したレシートで応募すると、桜をモチーフにしたオリジナルグッズが当たる。
【商品概要】
『スターバックス MY COFFEE TIME キャラメルラテ』
容量：185グラム缶
希望小売価格（税別）：155円
賞味期限：13ヶ月
■発売日
2月10日
■発売エリア
全国
※一部の店舗では取り扱いがない場合がある。
