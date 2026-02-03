日本人の「単身旅行」最新トレンドは…アゴダが発表 海外の目的地上位、国内地方の伸び率上位一覧
デジタル旅行プラットフォーム Agoda（アゴダ）を運営する Agoda Company Pte. Ltd.（本社：シンガポール）は2日、日本人旅行者を対象とした最新の「ソロトラベル（単身旅行）」に関する検索データを発表した。
アゴダの宿泊施設検索データで、2025年1月1日から12月31日までの日本人単身旅行者による検索データを、前年同期間（2024年）と比較。それによると、日本人の単身旅行に関する関心は、海外旅行で前年比11％増、国内旅行では同17％増となり、ひとり旅の需要が国内外で着実に拡大していることが明らかになったという。
海外旅行で日本人単身旅行者から最も高い関心を集めた都市の1位は「ソウル」だった。上位について「日本からのアクセスの良さに加え、治安面での安心感や交通インフラが整っている点が共通しており、初めてのひとり海外旅行でも選びやすい目的地として支持されています」と分析。
「中でもソウルは、美容やウェルネスを目的とした渡航先として、特にソロトラベラーから高い人気を集めています。また、短期間の滞在でもグルメやショッピング、観光など多様な体験を効率よく楽しめる点も、日本人ソロトラベラーから評価されている要因と考えられます」とした。
国内ソロトラベルへの関心も拡大し、地方としての成長が顕著だという。日本人単身旅行者の間で検索数が多かった都市は、東京、大阪、福岡、札幌、横浜などの主要都市が上位を占めたが、伸び率では「千葉」「高松」などが浮上した。
■日本人ソロトラベラーに人気の海外旅行先
1. ソウル
2. バンコク
3. 台北
4. 香港
5. ホノルル
■国内ソロトラベル需要の伸び率が高い地方都市
・千葉（前年比67％増）
・高松（前年比62％増）
・岡山（前年比46％増）
・泉佐野（前年比41％増）
・埼玉（前年比40％増）
