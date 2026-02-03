桜井ユキ主演『しあわせは食べて寝て待て』スペシャルドラマ制作決定 「お話を聞いた時は歓喜しました」【コメントあり】
俳優の桜井ユキが主演を務め、2025年に放送されたNHK総合のドラマ『しあわせは食べて寝て待て』が、スペシャルドラマとして制作されることが決定した。今夏放送予定。
【場面カット】やさしい雰囲気…エプロン姿で台所に立つ麦巻さとこ（桜井ユキ）
一生付き合わなくてはならない病気にかかったことから生活が一変。麦巻さとこ（桜井）は会社を辞め、新しい住まい探しを余儀なくされる。見つけたのは築45年の団地。隣に住む大家の美山鈴（加賀まりこ）と、訳あり“料理番”の司（宮沢氷魚）を通じて、さとこは食事で体調を整える、薬膳と出会う。
地味だが身体においしそうな薬膳料理と、たおやかな団地や職場の人間関係を通して心身を取り戻していったさとこは、身近にあった自分次第のしあわせに気付いていく…というストーリー。
原作は水凪トリ氏の漫画。NHKの実写ドラマでは1年半の物語を描いた。その中で語られなかったとっておきのエピソードを1話のスペシャルドラマにして届ける。
【コメント】
■桜井ユキ（麦巻さとこ役）
『しあわせは食べて寝て待て』の世界観を再び皆さまと共有できること。そして、再び麦巻さとこを演じられること、心からうれしく思います。以前の放送時期を経て、皆さまからいただいたお言葉、感想がうれしくて温かくて、この想いをどこにぶつけたらいいんだろう！とうれしく悶えていたところだったので、お話を聞いた時は歓喜しました。少し時間は空きましたが、皆さまが心地良いと感じてくださったあの団地での暮らしの空気感、薬膳料理の温かさを再び存分に味わっていただけるよう、スタッフ、キャストとともに楽しんで撮影に臨みたいと思います。放送まで、食べて、寝て、お待ちください！
■宮沢氷魚（羽白司役）
このたび、スペシャルドラマとしてもう一度『しあわせは食べて寝て待て』を皆さまにお届けできることをうれしく思います。たくさんの方からの続編の希望や、応援から実現したと思っています。多くの方の日常に寄り添ったこの作品の穏やかな世界観と登場人物の魅力をお届けしたいです。昨年の放送を楽しんでくださった方も、今回初めてご覧になる方も楽しんでいただける作品づくりと素敵な「司」をしっかりと演じ切りたいです。 お楽しみに！
■加賀まりこ（美山鈴役）
鈴さんはきっと、大往生の人だ!!管につながれることもなく、食べたり飲んだり制限もなく、さとこさんや司や、近所の人たちに囲まれ、穏やかに目を閉じる。もういっぺん鈴さんを演やれると聞いた時、何故か彼女の逝き方を考えていた。ご近所アイドルの鈴さんは、絶対に自宅なのだ。私は自分の「生の最後」を 死ぬ直前まで、ちゃんと生きたいと願っているが、鈴さんはいとも軽やかに、生きて、棺桶まで歩いていくだろう！うーん、憧れる！
