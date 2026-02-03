17LIVEは、オーディションイベント「“登録者280万人超え”の超人気ショートアニメがカムバック!! 『混血のカレコレ』声優オーディション第2弾」を2月1日より開催中している。

本イベントは、2019年9月15日から配信を開始した大人気YouTubeショートアニメ『混血のカレコレ』の特別回に声優として出演するライバーを決定するもの。2023年に実施した「超人気ショートアニメ『混血のカレコレ』声優オーディション」に続いて2回目の開催となる。

参加対象となるのは、17LIVEで活躍中のイチナナライバーで、Vライバーや着ぐるみなどで活動中の顔出しをしていない人も参加可能だ。

イベントで上位に入賞し、オーディションで選出された計4名のライバーは、『混血のカレコレ』の特別回に声優として出演できるという。

なお、4名の声優出演者のうち、1名以上はVライバーから選出される予定で、出演権はメインゲストキャラクターが2名、サブゲストキャラクターが2名と分かれている。

さらに、選出されたライバーは、出演時に使用する自身のオリジナルイラストが制作されるとのこと。イベントは2月16日まで開催している。