日本航空のMVNO型の携帯電話サービス「JALモバイル」で、新規契約キャンペーン「超トクまつり」が始まった。申込期間は3月2日まで。

期間中に新規で契約すると、選択したデータ容量に応じて「マイル増量」または「初期費用無料」の特典が適用される。

音声・SMS・データ通信の全プランのうち、データ容量が「10GB以上」のプランを契約した場合、新規契約マイルが増量される。通常は500マイルのところ、期間中は3倍の1500マイルがプレゼントされる。キャンペーンマイルの積算時期は5月中を予定している。

データ容量が「2GB」または「5GB」のプランを契約した場合、通常3300円かかる初期費用が無料になる。全プランタイプが対象。期間中、1契約者につき3回線まで適用される。なお、こちらの特典が適用される場合、新規契約マイルは積算されない。

いずれも開通期限は3月31日まで。このほか、日本航空公式Xアカウントで「今すぐ旅に行ける7000マイル」が抽選で20人に当たるキャンペーンも実施される。詳細は2月9日にJAL公式Xアカウントで公開される。

「超トクまつり」 対象プラン 特典内容 10GB以上 新規契約マイル増量（500マイル→1500マイル） 2GB／5GB 初期費用（3300円）無料※マイル積算なし