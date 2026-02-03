NECパーソナルコンピュータは、Androidタブレット「LAVIE Tab」シリーズの新モデルとして、「LAVIE Tab EX」と「LAVIE Tab T12N」を発表した。いずれも2月12日発売。

クリエイティブ特化のフラッグシップ「LAVIE Tab EX」

LAVIE Tab EXは、チップセットに「Snapdragon 8 Gen 3」を搭載したAndroidタブレット。11.1型の3.2Kディスプレイは144Hzのリフレッシュレートに対応し、最大800nitsの高輝度表示が可能。

本体は大きさ255.5×165.8×6.2mm、重さ約460g。シリコンカーボンバッテリーの採用により軽量化と長時間駆動を両立している。

同梱されるデジタルペンは8192段階の筆圧検知と傾き検知に対応する。振動によるフィードバック機能を備え、紙のような書き心地を再現。また、約2000種類のデザインから選べる着せ替えケースのクーポンが付属する。

直販ストアでの価格は、8GB＋256GBモデルが8万5580円、12GB＋256GBモデルが8万9980円。専用のスタンドカバー付きキーボードは1万6280円。

キーボード付属の「LAVIE Tab T12N」

LAVIE Tab T12Nは、12.1型の2.5Kディスプレイを搭載した大画面モデル。デジタルペンに加え、スタンド機能付きのキーボードカバーが標準で付属し、購入後すぐに文書作成や学習用途に活用できる。

チップセットには「MediaTek Dimensity 6400」を採用。12GBのメモリと256GBのストレージを搭載する。最大800nitsの輝度を備え、資料作成や動画視聴に適しているとする。

直販ストアでの価格は6万5780円。オプションのタブレットカバーは7678円、ガラス保護フィルムは2728円。

主なスペック 項目 LAVIE Tab EX LAVIE Tab T12N 大きさ 255.52×165.84×6.2mm 278.8×181.05×6.29mm 重さ 約460g 約530g ディスプレイ 11.1型ワイドLED（3200×2000） 12.1型ワイドLED（2560×1600） チップセット Snapdragon 8 Gen 3 MediaTek Dimensity 6400 メモリー／ストレージ 8GB（LPDDR5X）＋256GB、12GB（LPDDR5X）＋256GB 12GB（LPDDR4X）＋256GB リアカメラ 約1300万画素広角、約200万画素マクロ 約1300万画素 フロントカメラ 約1300万画素 約800万画素 OS Android 15 Android 15 Wi-Fi Wi-Fi 7 Wi-Fi 5 Bluetooth Ver5.4 Ver.5.2 USB USB 5Gbps（USB 3.2 Gen 1）×1 USB 2.0 Type-C×1 防水防塵 IP53 IP52 バッテリー 8860mAh 10200mAh