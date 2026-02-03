NEXT GENERATION MATCH 2026¤Î»²²ÃÁª¼ê¤¬È¯É½¡ª¡Ä²ÆÅß2´§¤Î¿ÀÂ¼³Ø±à¤«¤é3Ì¾¤¬¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼ÁªÈ´¤Ë
¡¡J¥ê¡¼¥°¤Ï3Æü¡¢11Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ØNEXT GENERATION MATCH 2026¡Ù¤Î»²²ÃÁª¼ê¤Ê¤é¤Ó¤ËÎ¾¥Á¡¼¥à¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ËèÇ¯¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ØNEXT GENERATION MATCH¡Ù¤Ïº£²ó¤¬17²óÌÜ¤Î³«ºÅ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡ØFUJIFILM SUPERCUP¡Ù¤È¤ÎÆ±Æü³«ºÅ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï2·î11Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡Ë¤Ë¡Ø¥Ë¥Ã¥Ñ¥Ä»°¥ÄÂôµåµ»¾ì¡Ù¤Ë¤ÆÃ±ÆÈ³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¡¢U¡Ý18 J¥ê¡¼¥°ÁªÈ´¤ÈÆüËÜ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼ÁªÈ´¤¬ÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡U¡Ý18 J¥ê¡¼¥°ÁªÈ´¤Ï»³¸ýÁÇ¹°»á¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¤Û¤«¡¢ÃæÂ¼½ÓÊå»á¤¬¥³¡¼¥Á¤Ë¡£ÆüËÜ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼ÁªÈ´¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤ÈÁª¼ê¸¢¤Î¡È²ÆÅß2´§¡É¤òÃ£À®¤·¤¿¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë¤«¤éËÙ¥Î¸ý±ÍÂÀ¤äÁÒÃæÍª²ï¤é¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤¿¤Û¤«¡¢Î®ÄÌ·ÐºÑÂçÇð¡ÊÀéÍÕ¡Ë¤«¤éºÇÂ¿4Ì¾¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï45Ê¬¥Ï¡¼¥Õ¤Î¹ç·×90Ê¬´Ö¤ÇÆ±ÅÀ¤Î¾ì¹ç¤ÏPKÀï¤ò¼Â»Ü¡£¸òÂå¿Í¿ô¤ÏºÇÂç9Ì¾¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»î¹ç¤ÎÌÏÍÍ¤ÏCSÊüÁ÷¤ÈÆü¥Æ¥ì¥¸¡¼¥¿¥¹¤Ç¤ÎÀ¸Ãæ·Ñ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Î¾¥Á¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
◼︎U¡Ý18 J¥ê¡¼¥°ÁªÈ´
¢§GK
¾¾±ºÂçæÆ¡Ê¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ãU¡Ý18¡Ë
¥¨¥¸¥±Í£¿á¥ô¥£¥ó¥»¥ó¥È¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¡Ê¥µ¥¬¥óÄ»À´U¡Ý18¡Ë
¢§DF
ÅÄÃæÍÚÂç¡ÊFCÅìµþU¡Ý18¡Ë
¥ª¥Ç¥£¥±¡¦¥Á¥½¥óÂÀÃÏ¡ÊÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹U¡Ý18¡Ë
ÎëÌÚñ¥¿¿¡Ê¥µ¥¬¥óÄ»À´U¡Ý18¡Ë
Æ£Àî¸×»°¡Ê¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬U¡Ý18¡Ë
Æ£°ææÆÂç¡Ê²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¥æ¡¼¥¹¡Ë
À¾²¬ÂëÍ¤¡Ê¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸ÍU¡Ý18¡Ë
¢§MF
Âç´ÓÎ°°Î¡Ê¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¥æ¡¼¥¹¡Ë
Ìî¸ýÏ¡ÅÍ¡Ê¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¥æ¡¼¥¹¡Ë
Ê¡²¬Í¯Âç¡Ê²£ÉÍFC¥æ¡¼¥¹¡Ë
ÉÍÌ¾¸µ´õ¡ÊÆàÎÉ¥¯¥é¥Ö¥æ¡¼¥¹¡Ë
ÃæÅçÂçæÆ¡ÊRBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ãU¡Ý18¡Ë
²ÃÌÐ·ëÅÍ¡ÊÇð¥ì¥¤¥½¥ëU¡Ý18¡Ë
¾®Àî¿ÒÅÍ¡ÊÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ìU¡Ý18¡Ë
¢§FW
ÀîÃ¼É·±Ñ¡Ê¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸ÍU¡Ý18¡Ë
ÃæÂ¼¸×ÂÀÏº¡Ê±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¥æ¡¼¥¹¡Ë
º´¡¹ÌÚÎ¼¡Ê¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ¥æ¡¼¥¹¡Ë
¢§¥¹¥¿¥Ã¥Õ
´ÆÆÄ¡§»³¸ýÁÇ¹°¡Ê¥Õ¥ê¡¼¡Ë
¥³¡¼¥Á¡§ÃæÂ¼½ÓÊå¡Ê¥Õ¥ê¡¼¡Ë¡¢º´Æ£Í³µªÉ§¡ÊFCÅìµþ¡Ë¡¢²«ÀîÅÄ¸»Ê¡ÊJ¥ê¡¼¥°¡Ë
GK¥³¡¼¥Á¡§¸¶ÍµÂÀÏº¡Ê¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¡Ë
¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥³¡¼¥Á¡§Âç´äÀ»¡Ê¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡Ë
¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡§ºîËÜæÆ¿¿¡ÊJ¥ê¡¼¥°¡Ë
◻︎ÆüËÜ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼ÁªÈ´
¢¦GK
¶âÂôÉö¡ÊÌðÈÄÃæ±û¡Ë
´äÀ¥ñ¥¡Ê¶½Ô¢¡Ë
»ûÅÄ·òÂÀÏº¡Ê¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ë
¢¦DF
ËÒÌî¾©¡ÊÁ°¶¶°é±Ñ¡Ë
Âí¸ýâÃÂç¡ÊÁ°¶¶°é±Ñ¡Ë
×¢À¥ßê¡ÊÎ®ÄÌ·ÐºÑÂçÇð¡Ë
óîÆ£¶õ¿Í¡Ê¼¯Åç³Ø±à¡Ë
À¶¿åºó¶ê¡Ê¼¯Åç³Ø±à¡Ë
±ÝËÜÍèµ±¡ÊÆüÂçÆ£Âô¡Ë
²µÀîÃè¡ÊÎ®ÄÌ·ÐºÑÂçÇð¡Ë
¥á¥ó¥Ç¥£¡¼¡¦¥µ¥¤¥â¥óÍ§¡ÊÎ®ÄÌ·ÐºÑÂçÇð¡Ë
¢¦MF
¾®Á¾Ç¼ÁÕ¡Ê¾°»Ö¡Ë
´äùõÅ·Íø¡ÊÂçÄÅ¡Ë
ËÙ¥Î¸ý±ÍÂÀ¡Ê¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ë
±±°æÁó¸ç¡Ê¾°»Ö¡Ë
º¬ÌÚæÆÂç¡Ê¾°»Ö¡Ë
Ê¡ÅçÍª»Î¡ÊÂçÄÅ¡Ë
ÌÚ²¼±Ê°¦¡Ê¼¯Åç³Ø±à¡Ë
¸ÅÀîÁó¿¿¡ÊÎ®ÄÌ·ÐºÑÂçÇð¡Ë
¢¦FW
ÁÒÃæÍª²ï¡Ê¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ë
µÜËÜ¼þÀ¬¡ÊÄëµþ¡Ë
»³²¼¸×ÂÀÏº¡ÊÂçÄÅ¡Ë
óîÆ£Î°µ©¶õ¡ÊÅìÊ¡²¬¡Ë
¢¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
ÃÄÄ¹¡§üâ¾¾¿µ¡Ê¶ð¾ìÅìË®¡Ë
ÁíÌ³¡§üâ¶¶²Â¾È¡ÊÂç¶Ê¹©¶È¡Ë
´ÆÆÄ¡§³÷¸¶¾½¾¼¡Êº´²ìÅì¡Ë
¥³¡¼¥Á¡§»³¾ëÊþÂç¡ÊÂçÄÅ¡Ë
GK¥³¡¼¥Á¡§Âçµ×ÊÝÎ´°ìÏº¡ÊÌ¾¸Å²°¡¿²â¥ö±º¡Ë
¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡§Åìµ±ÌÀ¡Ê¥È¡¼¥¿¥ë¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°HIGASHI¡Ë
¼çÌ³¡§üâÈøÍ§¼ù¡ÊÂµ¥ö±º¡Ë¡¢Ä¹Îæ·½²ð¡Ê¿à»ÒÍÕ»³¡Ë
