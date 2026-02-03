65歳・船越英一郎、訪れた転機語る 再婚＆子ども誕生…黒柳徹子からの問いかけに照れ笑い
俳優の船越英一郎（65）が3日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1：00）に出演。昨年、明らかにした転機を語った。
【写真】「ゴージャス」“弟のような存在”の船越英一郎との2ショットを披露した高橋英樹
船越はこの日、先輩俳優・高橋英樹（81）とともに出演。2人の出会いは38年前、1988年から放送されたドラマ『高橋英樹の船長シリーズ』だったという。2人そろってのトーク番組出演は「初めて」と声をそろえた。
船越は現在65歳、番組冒頭では「結婚して、子どもを授かりまして…」と報告し、黒柳徹子も祝福の言葉を贈った。また子どもは1歳半だと明かすと黒柳は「65歳で1歳半って、相当珍しいケースですね」と驚いた。
これに高橋は「彼に家庭ができて、子どもができて、それが私はすごくうれしいですね」とニッコリ。黒柳から「かわいい？」と聞かれると、船越も「かわいいです」と照れ笑いを浮かべた。
