エヴァートンがチェルシー若手FWを確保！…買取OP付きローンでグリーリッシュの穴埋め期待
エヴァートンは2日、チェルシーからU−21イングランド代表FWタイリーク・ジョージ(19)を獲得したと発表した。なお、背番号は19番に決定している。
2006年2月4日生まれでもうまもなく20歳となるジョージは、8歳からチェルシーの下部組織に所属し、2024年8月にトップチームデビューを果たした。前線の複数ポジションで起用されながら、公式戦通算37試合出場で6ゴール6アシストを記録している。
そんなジョージは昨夏の移籍市場でフルアムやローマからオファーが舞い込んだが、最終的に交渉がまとまらずに残留。しかし、選手層が厚い状況からあまり出場機会を得られておらず、今季はここまで公式戦11試合出場で3ゴール1アシストを記録するにとどまっている。
先月6日に就任したリアム・ロシニアー新体制ではベンチ入りした試合はあるものの、未だ出場機会を得られていない状況。そんな中、エヴァートンに買い取りオプション付きの2026年6月30日までのローン移籍が決定した。
先日に長期離脱の可能性が明かされたイングランド代表FWジャック・グリーリッシュの代役も期待されるアタッカーは、クラブ公式チャンネル『evertontv』を通じて「この素晴らしいクラブに来られて本当にワクワクしている。早くスタートを切りたいよ」と意気込みを語った。
「ここのファンは素晴らしい。エヴァートンのファンは本当に情熱的で、彼らはハードワークを好む。そして、僕もその情熱を見せたい。エキサイティングなプレーをし、彼らに感動を与えたい」
「監督のデイヴィッド・モイーズも、ここに加入したいと思ったもう一つの理由なんだ。彼は素晴らしい監督で、ウェイン・ルーニーをはじめとする多くの選手を指導してきた。ただ楽しみ、彼の下で学び、成長していきたいと思っているよ」
【動画】トフィーズのジョージが初お披露目
Show us the real thing.👇— Everton (@Everton) February 2, 2026
🤩🔵 Tyrique is a Toffee. pic.twitter.com/0LFgAsx2pR