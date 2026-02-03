【ひらがなクイズ】埋まると快感！ 空欄に共通する2文字は？ ヘアスタイルに関する言葉がヒント
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
今回は、日常のファッションや遊び、そして健康に関わる言葉を集めました。空欄に特定の2文字を入れると、すべてなじみのある言葉に変わります。
みつ□□
かな□□
□□のさん
□□だくじ
ヒント：あるヘアスタイルの名前が隠れています
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「あみ」を入れると、次のようになります。
・みつあみ（三つ編み）
・かなあみ（金網）
・あみのさん（アミノ酸）
・あみだくじ（阿弥陀籤）
「三つ編み」や「金網」のように「編む」という動作に関係する言葉のほか、タンパク質の構成要素である「アミノ酸」、そして線が入り組んだ様子を後光に見立てた「阿弥陀籤（あみだくじ）」が並びました。同じ「あみ」という音でも、編み物の「編み」、道具の「網」、そして科学用語の一部など、さまざまな顔を持っているのが面白いですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、日常のファッションや遊び、そして健康に関わる言葉を集めました。空欄に特定の2文字を入れると、すべてなじみのある言葉に変わります。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
みつ□□
かな□□
□□のさん
□□だくじ
ヒント：あるヘアスタイルの名前が隠れています
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：あみ正解は「あみ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「あみ」を入れると、次のようになります。
・みつあみ（三つ編み）
・かなあみ（金網）
・あみのさん（アミノ酸）
・あみだくじ（阿弥陀籤）
「三つ編み」や「金網」のように「編む」という動作に関係する言葉のほか、タンパク質の構成要素である「アミノ酸」、そして線が入り組んだ様子を後光に見立てた「阿弥陀籤（あみだくじ）」が並びました。同じ「あみ」という音でも、編み物の「編み」、道具の「網」、そして科学用語の一部など、さまざまな顔を持っているのが面白いですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)