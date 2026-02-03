凝ったヘアスタイルの1つから健康維持に欠かせない栄養成分まで。一見共通点がなさそうな4つの言葉を完成させる「ひらがな2文字」を当てるクイズです。脳をフル回転させて、1分以内の全問正解を目指しましょう！

写真拡大

言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！

今回は、日常のファッションや遊び、そして健康に関わる言葉を集めました。空欄に特定の2文字を入れると、すべてなじみのある言葉に変わります。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

みつ□□
かな□□
□□のさん
□□だくじ

ヒント：あるヘアスタイルの名前が隠れています

答えを見る






正解：あみ

正解は「あみ」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「あみ」を入れると、次のようになります。

・みつあみ（三つ編み）
・かなあみ（金網）
・あみのさん（アミノ酸）
・あみだくじ（阿弥陀籤）

「三つ編み」や「金網」のように「編む」という動作に関係する言葉のほか、タンパク質の構成要素である「アミノ酸」、そして線が入り組んだ様子を後光に見立てた「阿弥陀籤（あみだくじ）」が並びました。同じ「あみ」という音でも、編み物の「編み」、道具の「網」、そして科学用語の一部など、さまざまな顔を持っているのが面白いですね。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)