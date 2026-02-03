旧車テイストを現代に再構築

フィアットは2024年7月、ブランド創立125周年の節目にあたる年に、新型「グランデパンダ」を世界初公開しました。

1980年代に登場した初代パンダの精神を現代的に再解釈したこのモデルは、直線基調のスクエアなスタイリングと、ワゴンとSUVの要素を融合したクロスオーバーとして開発されています。

【画像】超カッコいい！ これがまもなく登場の新型「“ちいさな”SUV」です！ 画像で見る（35枚）

ステランティスのスマートカープラットフォームを採用した新型グランデパンダは、BEV（電気自動車）とハイブリッドという異なるパワートレインを同一設計で成立させる「マルチエナジー対応」を実現しています。

ボディサイズは、全長3999mm×全幅1763mm×全高1570mmから1586mmに収まり、日本の道路環境でも扱いやすいプロポーションといえるでしょう。

フロントにはピクセル状の「PXL LED」デイタイムランニングライトを採用し、ドア下部には「PANDA」の立体エンボスロゴを配置。細部まで遊び心がちりばめられています。

インテリアは、フィアットの歴史的工場「リンゴット」屋上のテストコースをモチーフとした楕円形ダッシュボードを採用。10インチのデジタルメーターと10.25インチのセンターディスプレイを備えます。

素材には竹繊維やリサイクルプラスチックを使用し、環境負荷の低減にも配慮されています。

荷室容量は、ハイブリッドで412リットル、BEVで361リットルを確保し、5人乗りの実用性も十分です。

安全面では、自動緊急ブレーキやレーンキーピングアシストなどの先進運転支援システムを搭載しています。

BEVモデルは、44kWhのリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを搭載し、最高出力83kW（113馬力）のモーターで、航続約320km（WLTP）を実現します。

ハイブリッドは、1.2リッター直列3気筒ターボに21kW（約28馬力）のモーターを組み合わせた48Vシステムを採用し、システム出力は110馬力。6速e-DCTを組み合わせます。

さらに欧州には、1.2リッター直列3気筒ターボに6速MTを組み合わせた純ガソリン仕様も設定されており、最高出力は100馬力、最大トルクは205Nmを発生します。

ただし、この6速MT仕様が日本に導入されるかどうかは、現時点では明らかにされていません。

ちなみに、従来のパンダは「パンディナ（Pandina）」としてラインナップに加わり、欧州で併売されると案内されています。

欧州での価格は、ハイブリッドが1万9000ユーロ未満（約304万円）、BEVが2万5000ユーロ未満とされています。

この新型グランデパンダに対し、SNSでは「早く欲しい」「とても気になる」といった声が多く寄せられています。

とくにサイズ感については、「サイズ感がいい」「全長4mは日本の道路にちょうどよさそう」といった反応が目立ちました。

また、「立体駐車場に入らないから、全高がもう少し低ければいいな」といった実用面の声や、「ガソリンエンジン＆6速MT版も、日本へ導入してほしい」という声も見られます。

デザインと実用性を両立した新型グランデパンダは、日本でも“ちょうどいい輸入コンパクトSUV”として注目を集めそうです。