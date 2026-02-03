ビル・プランケット記者が伝えた

3月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）。各国のスターが集結して頂点を目指すが、ドジャースからは5人の選手が出場しそうだ。地元紙「オレンジ・カウンティ・レジスター」でドジャース番を務めるビル・プランケット記者が伝えている。

2日（日本時間3日）、MLB公式X（旧ツイッター）などがエドウィン・ディアス投手がプエルトリコ代表に選出されたと伝えた。3度の最優秀救援投手に輝く31歳右腕は、12月中旬に3年総額6900万ドル（約107億3000万円）でドジャース入りした。ディアスは2023年大会で勝利後に喜びすぎて右膝を負傷。シーズン全休に追い込まれる事件があったが、再び代表のユニホームを着る。

プランケット記者はディアスの発表を受け、自身のXで「これでドジャースの選手5名が確定した。オオタニとヤマモト（日本）、スミス（米国）、キム（韓国）、そしてディアスだ」と投稿。ドジャースからは最低5選手がWBCに出場することになる。

ワールドシリーズ連覇を果たしているドジャース。“世界一”を目指して大谷らが別々のチームで激突する。野球日本代表「侍ジャパン」は3月6日のチャイズーニタイペイ戦で初戦を迎える。（Full-Count編集部）