ÂçÃÀ¤Ë¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¿åÃå¤Ç
¡¡½÷Í¥¤Î´ßÌÀÆü¹á(34)¤¬µ×¡¹¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤òÏ¢È¯¤·¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ò´î¤Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡×(½¸±Ñ¼Ò)¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼µ»ö·ÇºÜ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¹ðÃÎ¤·¡¢¡Ö¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡ÀÖ¤¤¥Ó¥¥Ë¤Ç»£¤Ã¤¿ÂçÃÀ¤Ê¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÏ¢Â³¤·¤ÆÅê¹Æ¤·¡¢¡Öº£²ó¤Ï¤°¤Ã¤ÈÂç¿Í¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¤â»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°µ´¬¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¡Ö¥ª¥È¥Ê¤Î½÷À¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã½Ð¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÖÆ©¤ÄÌ¤ëÆ©ÌÀ´¶È¾Ã¼¤Ê¤¤Èþ½÷¤µ¤ó¡×¡Ö¥Î¥Ã¥¯¥À¥¦¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¹ñÊõµé¤ÎÇË²õÎÏ¡×¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡´ß¤Ï2012Ç¯¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â16Ç¯¤ËÊüÁ÷¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ö·Ù»ëÄ£¥¼¥í·¸¡ÁÀ¸³è°ÂÁ´²Ý¤Ê¤ó¤Ç¤âÁêÃÌ¼¼¡Á¡×(¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ)¤ËÃÏ°è²Ý½äºº¡¦»ÅçÌïÀ¸Ìò¤Ç½é²ó¤«¤é½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£