¡Ö¤³¤ó¤Ê¼Ì¿¿¤¬¸«¤ì¤ë¤È¤Ï¡×¿·µì¥í¥Ã¥¯²Î¼ê¡¢15Ç¯¤Ö¤êºÆ²ñ¡ª¿ùËÜÅ¯ÂÀà·ã½Â2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÂçÈ¿¶Á¡Ö¤ªÆó¿Í¶¦¡¢¸µ¥Ä¥Ã¥Ñ¥ê¥Ð¥ó¥É¡×
¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÌµÃã¶ìÃã¥«¥Ã¥³¤è¤«¤Ã¤¿¥¹¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¿ùËÜÅ¯ÂÀ(60)¤¬¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ÇÇÐÍ¥¤Î±§ºêÎµÆ¸(79)¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö±§ºêÎµÆ¸¤µ¤ó¡ª¡ª±§ºê¤µ¤ó¡ª¡ªÎµÆ¸¤µ¤ó¡ª¡ª15Ç¯¿¶¤ê¤Ë¤´°ì½ï¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë°Ï¤ß¡¢¸ª¤òÊÂ¤Ù¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¤È¤â¤Ë¶äÈ±¤Îà·ã½Âá¤Ç±§ºê¤Ï¥é¥Õ¤Ê¥È¥Ã¥×¥¹¡¢¿ùËÜ¤Ï¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÎÁõ¤¤¤ÇÇØ¶Ú¤ò¿¤Ð¤·¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÌµÃã¶ìÃã¥«¥Ã¥³¤è¤«¤Ã¤¿¥¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö¹ÈÎï°Òá´(¥°¥ê¡¼¥¹)¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¿ùËÜ¤È±§ºê¤Îà¿·µì¥í¥Ã¥¯¥¹¥¿¡¼á¤Î¶¦±é¤Ë¡ÖÀ¨¤¤2¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡Ö2¿Í¤È¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¥·¥Ö¤¤¤ªÆó¿Í¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¼Ì¿¿¤¬¸«¤ì¤ë¤È¤Ï¡×¡Ö¤ªÆó¿Í¶¦¡¢¸µ¥Ä¥Ã¥Ñ¥ê¥Ð¥ó¥É¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤µ¤ó¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£