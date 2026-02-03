手が汚れない『巻かないロールキャベツ』に感動。重ねて煮るだけでインパクト抜群！
手のかかるイメージのロールキャベツ。思いきって“巻かずに”作ります。
キャベツとたねをミルフィーユ状に重ねるだけ。たねはポリ袋で混ぜて、そのまま絞り出せばいいから、下ごしらえも洗い物もぐっとラク。卓上にドンと置けば、それだけで食卓にごちそう感が漂います。
すくった瞬間、ボリュームたっぷりの肉だねが現れるのも、うれしいサプライズです♪
『巻かないロールキャベツ』のレシピ
材料（2〜3人分）
〈たね〉
合いびき肉……200g
しめじ……1パック（約100g）
玉ねぎのみじん切り……1/4個分
パン粉……大さじ4
水……大さじ4
塩……小さじ1/2
こしょう……少々
キャベツ……1/2個（約500g）
〈トマトスープ〉
カットトマト缶詰（400g入り）……1/2缶
牛乳……大さじ2
水……1カップ
洋風スープの素（顆粒）……小さじ1
塩……小さじ1/2
ローリエ……1枚
オリーブオイル……適宜
作り方
（1）しめじは石づきを切り、小房に分ける。ポリ袋にたねの材料をすべて入れ、もむようにして混ぜる。キャベツは葉をはがす。〈トマトスープ〉の材料を混ぜる。
（2）口径約20cmの鍋にオリーブオイルを薄く塗り、キャベツの葉の1/3量を少しずつ重ねながら入れる。（1）のポリ袋の先に穴をあけ、たねの1/2量を全体に絞り出す。これをもう一度繰り返し、最後にキャベツの葉でふたをする。トマトスープを加え、ふたをして弱めの中火で20〜30分煮る。
すくってほお張れば、これはもうロールキャベツでしかない！
歯ごたえのあるしめじ入りの肉だねと、とろりとほどけるキャベツが、お腹もこころも満たしてくれます。
（2021『オレンジページCooking』献立「考えない献立、ニュースタイル」より）
料理研究家。夫であるシライジュンイチとともに活動する炊飯系フードユニット「ごはん同盟」の調理担当。ご飯のおいしさを世に広めるべく、米料理やご飯に合うおかずのレシピを発信している。雑誌やテレビ、イベントなどで幅広く活躍中。