手が汚れない『巻かないロールキャベツ』に感動。重ねて煮るだけでインパクト抜群！

手のかかるイメージのロールキャベツ。思いきって“巻かずに”作ります。

キャベツとたねをミルフィーユ状に重ねるだけ。たねはポリ袋で混ぜて、そのまま絞り出せばいいから、下ごしらえも洗い物もぐっとラク。卓上にドンと置けば、それだけで食卓にごちそう感が漂います。

すくった瞬間、ボリュームたっぷりの肉だねが現れるのも、うれしいサプライズです♪

『巻かないロールキャベツ』のレシピ

材料（2〜3人分）

〈たね〉 　
合いびき肉……200g 　
しめじ……1パック（約100g） 　
玉ねぎのみじん切り……1/4個分 　
パン粉……大さじ4
水……大さじ4 　
塩……小さじ1/2 　
こしょう……少々

キャベツ……1/2個（約500g）

〈トマトスープ〉
カットトマト缶詰（400g入り）……1/2缶 　
牛乳……大さじ2 　
水……1カップ 　
洋風スープの素（顆粒）……小さじ1 　
塩……小さじ1/2 　
ローリエ……1枚

オリーブオイル……適宜

作り方

（1）しめじは石づきを切り、小房に分ける。ポリ袋にたねの材料をすべて入れ、もむようにして混ぜる。キャベツは葉をはがす。〈トマトスープ〉の材料を混ぜる。

（2）口径約20cmの鍋にオリーブオイルを薄く塗り、キャベツの葉の1/3量を少しずつ重ねながら入れる。（1）のポリ袋の先に穴をあけ、たねの1/2量を全体に絞り出す。これをもう一度繰り返し、最後にキャベツの葉でふたをする。トマトスープを加え、ふたをして弱めの中火で20〜30分煮る。

すくってほお張れば、これはもうロールキャベツでしかない！

歯ごたえのあるしめじ入りの肉だねと、とろりとほどけるキャベツが、お腹もこころも満たしてくれます。

（2021『オレンジページCooking』献立「考えない献立、ニュースタイル」より）

教えてくれたのは…
しらいのりこ（ごはん同盟）シライノリコ
料理家

料理研究家。夫であるシライジュンイチとともに活動する炊飯系フードユニット「ごはん同盟」の調理担当。ご飯のおいしさを世に広めるべく、米料理やご飯に合うおかずのレシピを発信している。雑誌やテレビ、イベントなどで幅広く活躍中。

