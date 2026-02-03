手が汚れない『巻かないロールキャベツ』に感動。重ねて煮るだけでインパクト抜群！

手のかかるイメージのロールキャベツ。思いきって“巻かずに”作ります。

キャベツとたねをミルフィーユ状に重ねるだけ。たねはポリ袋で混ぜて、そのまま絞り出せばいいから、下ごしらえも洗い物もぐっとラク。卓上にドンと置けば、それだけで食卓にごちそう感が漂います。

すくった瞬間、ボリュームたっぷりの肉だねが現れるのも、うれしいサプライズです♪

『巻かないロールキャベツ』のレシピ

材料（2〜3人分）

〈たね〉

合いびき肉……200g

しめじ……1パック（約100g）

玉ねぎのみじん切り……1/4個分

パン粉……大さじ4

水……大さじ4

塩……小さじ1/2

こしょう……少々

キャベツ……1/2個（約500g）

〈トマトスープ〉

カットトマト缶詰（400g入り）……1/2缶

牛乳……大さじ2

水……1カップ

洋風スープの素（顆粒）……小さじ1

塩……小さじ1/2

ローリエ……1枚

オリーブオイル……適宜

作り方

（1）しめじは石づきを切り、小房に分ける。ポリ袋にたねの材料をすべて入れ、もむようにして混ぜる。キャベツは葉をはがす。〈トマトスープ〉の材料を混ぜる。

（2）口径約20cmの鍋にオリーブオイルを薄く塗り、キャベツの葉の1/3量を少しずつ重ねながら入れる。（1）のポリ袋の先に穴をあけ、たねの1/2量を全体に絞り出す。これをもう一度繰り返し、最後にキャベツの葉でふたをする。トマトスープを加え、ふたをして弱めの中火で20〜30分煮る。

すくってほお張れば、これはもうロールキャベツでしかない！

歯ごたえのあるしめじ入りの肉だねと、とろりとほどけるキャベツが、お腹もこころも満たしてくれます。

