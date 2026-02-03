〈自維300議席超うかがう〉（朝日新聞）。〈自維300議席超す勢い〉（産経新聞）。大手紙が衆院選の中盤情勢で、想定をはるかに上回る与党圧勝の勢いとの調査結果を報じている。当初、当選が厳しいと囁かれていた”裏金議員”たちの陰鬱を吹き飛ばすほどの、「高市大旋風」が吹き荒れているようだ。

【写真】前回「お助けください」と泣いていた丸川珠代氏に笑顔が戻った！ 昭恵夫人を従えて商店街を練り歩く下村博文氏もご満悦な様子

産経は〈憲法改正発議に必要な3分の2を超える勢い〉

2月2日、朝日は〈自民党は単独で過半数（233議席）を大きく上回る勢い〉、〈日本維新の会とあわせて与党として300議席超をうかがう〉と報道。中道改革連合はふるわず、公示前勢力（167議席）から半減する可能性があり、国民民主党はほぼ横ばいで参政党、チームみらいが躍進とも伝えた。

左から下村博文氏、丸川珠代氏、萩生田光一氏

3日の産経はそれ以上の与党圧勝という予想だ。〈憲法改正発議に必要な3分の2（310議席）を超える勢い〉。中道は優勢の選挙区が20にも届いておらず、公示前議席から半減、国民は公示前の27議席が厳しい状況と予想。参政党とチームみらいが躍進する一方、共産党、れいわ新選組、減税日本・ゆうこく連合などは後退する公算が大きいとした。

いずれも当初をはるかに上回る与党優位の予想だ。

「『私が総理でいいか決めてもらう』と国民に訴えて衆議院を解散した高市総理は、マスコミから一様に『大義なき解散』と批判されましたが、国民の多くが批判を意に介さず、もろ手をあげて支持している様子がうかがえます。解散後、『週刊文春』が旧統一教会の内部文書『TM文書』で高市総理の名前が32回も登場し、統一教会が高市総理のパーティー券を購入していたという新疑惑も報じましたが、まったく響いている様子がない」（大手政治部記者）

2月1日、高市総理が選挙戦中最後となるNHK『日曜討論』を腕の負傷を理由に欠席したことについて、“疑惑をかわすために仮病を持ち出して逃げた”とする批判も一部で上がっていたが、

「これも逆風にはなっていません。高市氏の個別の政策を支持しているというよりも、無党派層を中心に“頑張っている高市さんを応援しよう”という大きな流れができつつある。ネチネチしていた印象のあった石破政権への反動もあるのでしょう」（同）

中道は「ネーミングが悪すぎた」

一方、立憲民主党と公明党が合併によって発足したばかりの中道改革連合が浸透していないことがはっきりしてきた。

「やはりネーミングが悪すぎた。『中道』という聞き慣れない言葉をいきなり掲げられても、何がしたいのかわからないという反応が多い」（政治部デスク）

大手紙の予測からうかがえるのは、公明票がフル稼働していない状況だ。当初、各選挙区には自民候補を支えていた1〜2万票の公明票が存在し、それがそのまま中道に流れれば倍の2〜4万票差が生じて、前回の結果がオセロのように覆っていくという予想があったが、

「地方の公明議員たちはこれまで立憲とバチバチの争いを繰り広げてきたし、そのために自民とも協力してきた。来年春の統一地方選ではこれまで通り立憲相手と戦わなければならない。いきなり立憲と手を組み、自民と手を切れと言われても、土台無理なのです」（同）

高市旋風の凄まじさは2024年の衆院選で、国民から猛批判を浴びた”裏金議員”たちをも窮地から救っているところだ。

前回「お助けください」と泣いていた丸川氏に笑顔

決戦まで1週間を切った2月2日。東武東上線成増駅前の「スキップ村商店街」にいた地元民は、「桃太郎」の練り歩きを行う一行に遭遇するや騒然となった。

東京11区から出馬している下村博文元文科相が安倍昭恵さんを従えていたからだ。「キャー、昭恵さんー！」。高齢女性たちが我先へと昭恵さんに群がり、“おこぼれ”の握手に預かれる下村氏はご満悦な様子だ。

マイクを握った下村氏は、昭恵さんの横で故・安倍晋三元首相との思い出を振り返りながら「大変厳しい戦いが続いています」と支持を訴えたが、表情にはどことなく余裕が垣間見えた。前回は476万円の不記載が発覚し、お詫び行脚の戦い。立民の阿久津幸彦氏に2万3000票差で敗れ、比例重複立候補もできなかったために1年3カ月間の浪人生活を余儀なくされたが、

「序盤、阿久津氏に5ポイント以上つけられていた差をあっという間に縮めたばかりか、今は引き離しにかかっています」（前出・大手紙政治部記者）

前回、不記載額822万円が発覚して落選した、東京７区の丸川氏も同様だ。同日午後、小田急線代々木上原駅前に真っ赤なベンチコートをまとって現れたが、振りまく笑顔には初日に見せていた緊迫感が消え、笑顔ばかりが目立った。

「序盤の劣勢から今は接戦。陣営は『この調子なら勝てるし、少なくとも比例復活は確実だ』と意気込んでいます」（同）

学会の総本山と言われてきた「八王子」でも…

前回大きな争点となった裏金問題をマスコミは引き続き問題視してきたが、有権者の方は「過去の話」と受け止めているようなのだ。2728万円もの高額不記載が発覚し、東京24区で前回は立憲の有田芳生氏に約7500票差で辛勝した萩生田光一幹事長代行もしかり。当初は厳しいとされていた情勢が、今は「接戦」と見られている。

「東京24区の中心である八王子は、創価大学など創価学会の関連施設が多く、3〜4万票の公明票があると言われている地域。今回中道は、これまで学会に批判的な言動があったため学会員に不評を買っているとされる有田氏を比例に回して、前都議の新人・細貝悠氏を擁立。万全を期して萩生田氏を追い込む構えでしたが、想定以上に公明票が動いていないとする見方が広がっています」（同）

もっとも前出の政治部デスクは「終盤にかけて学会は本腰を入れて引き締めに入るでしょう」と予想する。

「もしこのまま中道が惨敗すれば、公明党は存続の危機に瀕してしまうからです」

投開票まであと6日。高市首相の歴史的勝利は実現するのか、野党が意地の挽回を見せるのかーー。

デイリー新潮編集部