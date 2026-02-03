【通貨別まとめと見通し】ペソ円 根強いペソ買い円売り 【通貨別まとめと見通し】ペソ円 根強いペソ買い円売り

先週のまとめ

先週のペソ円は一時的な急落と強靭な回復力という展開



【1/26 - 1/30】一時的な急落と強靭な回復力

この期間のペソ円は、他クロス円と同様に円高の洗礼を受けたが、下値での買い意欲の強さが際立つ一週間であった。

1/26（月）～1/28（水）： 週明け、一時8.86円付近まで押し込まれる場面があったものの、その後は8.88円～8.91円の狭いレンジで底固めを継続した。

1/30（金）の「振るい落とし」： 30日未明から早朝にかけて、一時8.81円付近まで急落する局面があった。しかし、ここが絶好の押し目買い候補となり、週末にかけて一気に8.93円台まで急反発。長い下髭を形成し、底打ち感を強く印象付けた。

【2/2】週明けの動向：高値圏への回帰

強気姿勢の鮮明化： 週明け2日は、一時8.86円付近まで押す場面があったものの、欧州時間以降は右肩上がりの展開となった。

レジスタンスへの接近： ニューヨーク時間終盤には8.95円を突破。3日現在、さらに水準を切り上げ8.96円台で推移しており、1/23につけた直近高値（9.07円付近）を再び射程圏内に捉えている。



テクニカル分析

レジスタンス 1： 8.97 - 8.98円（直近高値圏）

レジスタンス 2： 9.00 - 9.05円（心理的節目かつ1月高値圏）



サポート 1： 8.91円（2/2の主要な押し安値）

サポート 2： 8.81円（1/30最安値。トレンド転換の防衛ライン）



RSI (14) 【強気（60～65%付近）】

1/30の急落局面で30%台まで低下したが、現在は60%を超えて推移している。

「買われすぎ（70%以上）」にはまだ余裕があり、上昇余力は十分に残されている形状である。



MACD：【ゴールデンクロス確定】

2日の力強い上昇を受け、MACDラインがシグナルラインを上抜けるゴールデンクロスが確定した。

ヒストグラムもプラス圏へ浮上しており、上昇モメンタムが加速度的に強まっていることを示唆している。



【上昇トレンドの再開】

1/30の安値（8.81円）をV字で回復したことで、短期的な下落リスクは後退した。

日足・時間足ともに、再び安値を切り上げる上昇チャネルに回帰しており、強気相場が継続していると判断できる。



今週のポイント：「ペソ買い・円売り」の需要根強い



メインシナリオ：【9.00円の大台突破を試す展開】

メキシコと日本の圧倒的な金利差（スワップポイント）を背景とした「ペソ買い・円売り」の需要は極めて根強い。1/30の急落をこなしたことで調整は完了したとみなし、今週中に9.00円の大台到達を試す展開をメインとする。



対抗シナリオ（弱気）：【介入警戒による再度の急反落】

ドル円やユーロ円など他の通貨ペアで日本当局の円買い介入が実施された場合、ペソ円も連動して急落するリスクは排除できない。その際、8.90円を維持できなければ、再び8.81円（S2）を試す不安定な展開に逆戻りする可能性がある。



今週の主な予定と結果



メキシコ



02/06 04:00 メキシコ中銀政策金利 （2月） 予想 7.0% 前回 7.0% （オーバーナイト・レート）

