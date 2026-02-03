本木雅弘、妻・内田也哉子と並んだレアショットに反響 長男・UTAが公開「貴重な1枚」「ダダとマミーも！スリーショット、珍しい」「素敵なお写真」
モデルのUTA（28）が2日、自身のインスタグラムを更新。父で俳優・本木雅弘（60）、母でエッセイスト・内田也哉子（49）らと並んだ記念ショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「ご夫婦が並んだ貴重な1枚」「素敵」長男・UTAが公開した、本木雅弘＆内田也哉子らとの集合ショット
内田は、1日に東京国際フォーラム ホールAで開催されたハナレグミのプレミアムライブ『THE MOMENT 2026』追加公演に、中納良恵（EGO-WRAPPIN'）と共にスペシャルゲストとして参加。UTAと本木は、ステージに立つ内田を見届けに会場に足を運んだようだ。
UTAは「マミー最高でした!!!」とステージに感動した様子を伝え、ライブ会場の楽屋前とみられる場所で撮影された集合写真をアップ。ハナレグミの横には内田、本木、UTAが並び、プライベートならではの貴重なショットとなっている。
この投稿にコメント欄には「本木さんと也哉子さん」「ご夫婦が並んだ貴重な1枚ありがとうございます」「ダダとマミーも！スリーショット、珍しい」「豪華メンバーですね」「素敵なお写真です」「えっ凄いメンバーだぁ」など、さまざまな反響が寄せられている。
本木は1995年に内田と結婚。97年に長男・UTA、99年に長女、2010年3月に次男が誕生している。
