乃木坂46梅澤美波、白石麻衣と卒業後のやりとり明かす “いつも言ってくれる言葉”が「頑張る原動力」
アイドルグループ・乃木坂46の3期生でキャプテン・梅澤美波（27）が3日、2nd写真集『透明な覚悟』（光文社）の発売記念会見を都内で行った。梅澤が、乃木坂46の1期生でOGの白石麻衣への思いを語った。
【全身ショット】白くて上品なワンピースを着こなした梅澤美波
1st写真集から5年。グループのキャプテンに就任し、26歳という大人の階段を上る梅澤の「今」を収めた本作。撮影地に選んだのはイタリア。ファッショナブルな衣装から、美脚を生かした大胆なランジェリー姿、普段のキャプテンの姿からは見られない無邪気な表情まで、リアルな姿を感じられる写真集に仕上がっている。
写真集を渡したい相手を聞かれると、梅澤は「白石麻衣さん！」だといい、「私がこの世界に入ったきっかけの方ですし、白石さんがご卒業されてから、今の方が距離が近くなって。2人でご飯に行かせてもらったりもしていて、写真集のお話もさせてもらっていました。1st写真集も見ていただいていたので、2ndで『今の私こんなです！』っていうのを大好きな白石さんに見てほしい」とうれしそうに語った。
白石とどんなやり取りをしているか聞かれると「今でもずっとグループのこと、私のことを見てくれていますし、ライブにも来てくださっているんですけど、会ったらとにかく私が一方的にグループは今こんな感じなんですとか、こういうことが楽しくてとか、いろんな話を聞いてもらってるっていう感じですね」と無邪気に笑う。
「白石さんは『そうかそうか』『そんなことがあるんだねー』って聞いてくださいますし、『本当に梅ちゃんがいたら安心だよ』といつも言ってくださるので、今でも先輩方の言葉や姿が私の頑張る原動力なので、本当にありがたいなと思います」と感謝を伝えた。
【全身ショット】白くて上品なワンピースを着こなした梅澤美波
1st写真集から5年。グループのキャプテンに就任し、26歳という大人の階段を上る梅澤の「今」を収めた本作。撮影地に選んだのはイタリア。ファッショナブルな衣装から、美脚を生かした大胆なランジェリー姿、普段のキャプテンの姿からは見られない無邪気な表情まで、リアルな姿を感じられる写真集に仕上がっている。
白石とどんなやり取りをしているか聞かれると「今でもずっとグループのこと、私のことを見てくれていますし、ライブにも来てくださっているんですけど、会ったらとにかく私が一方的にグループは今こんな感じなんですとか、こういうことが楽しくてとか、いろんな話を聞いてもらってるっていう感じですね」と無邪気に笑う。
「白石さんは『そうかそうか』『そんなことがあるんだねー』って聞いてくださいますし、『本当に梅ちゃんがいたら安心だよ』といつも言ってくださるので、今でも先輩方の言葉や姿が私の頑張る原動力なので、本当にありがたいなと思います」と感謝を伝えた。