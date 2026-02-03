俳優の高橋英樹（81）が3日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）に出演。手術後の左手を公開した。

今月9日に自身のブログで「左手バネ指と手首の手術です」と、全身麻酔で手術を予定していることを告白。その後の投稿で、手術が無事終了し、入院中の様子や回復に向かっていることを伝えていた。

同番組には、38年前から親交があるという俳優・船越英一郎とともに出演した。司会の黒柳徹子から手術について聞かれると、高橋は「こうなっております」と、白いガーゼが3カ所に貼られた左手のひらを披露した。

その様子は、手の甲側からはまったく分からないため、黒柳は「今隠してるんだ。えーっ！全然分からない」とビックリ。バネ指について「真ん中の指がピーンって戻っちゃうのよね」という黒柳に、高橋は「17針ぐらい」「手根管（症候群）で4本がしびれたんで、手術していただきました」と手術内容や症状を明かした。

さらに黒柳は「痛かった？」と質問。高橋は「麻酔をしてますから痛くはないんですけど、切った後、麻酔から覚めた時に」と振り返り、術後は運動を勧められたことを告白。「血糖値が上がるといけないって言って、“とにかく運動をしなさい”」と言われたという。

そのため自転車や体操、ウオーキングなどに励んだが、船越から「かえって元気になっちゃった？」と聞かれると、高橋は「ちょっと痩せました。かえって良かった」とニヤリ。船越は「全部前向きでいらっしゃいますからね」と喜んでいた。