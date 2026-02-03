2日都内で行われた、アクションRPGゲーム「仁王3」の完成発表会に、俳優の土屋太鳳（31）と本郷奏多（35）が登壇した。3日、31歳の誕生日を迎えた土屋。発表会では、サプライズで祝福される場面もあった。

【映像】本郷奏多、闇落ち役について語る

土屋「31歳になった。感謝を伝える事を忘れずに、感謝を大切なんだという事がしっかり伝わるような言い方で、伝えていけるような生活をしていきたい。本当にありがとうございました」

また、ゲームで次期将軍と目されながらも、突如、徳川家康の一言で将軍になる道を閉ざされた徳川国松を演じた本郷。国松を演じた感想を聞かれ、次のように答えた。

本郷「幸せな役をあまりやった事がなくて。一つ何か可哀そうな事があって、闇落ちする。今回、（徳川）国松の紹介でもよく“闇落ち”という言葉が使われている。そういう役をたくさんやってきたからきっとキャスティングに候補があがったんだろうなと思っている。今まで一生懸命やった経験値を活かして、今回も取り組ませていただいた」

司会「闇落ちスキルはお持ちなんですね」

本郷「はい、闇落ち得意」

（『ABEMA Morning』より）