2月3日発売 価格：600円

「週刊SPA! 2月10日号」

【拡大画像へ】

　集英社は「週刊SPA! 2月10日号」を2月3日に発売した。価格は600円。

　今号の表紙と「美女地図」は根本凪さん。3月でアイドルを卒業する、ねもちゃんこと根本凪さんの究極美ボディをラスト掲載。2月18日のメモリアル写真集に載せきれなかったアナザーカットをお届けする。

　「グラビアン魂」は小日向優花さん、「このあと、どうする？」は椿野ゆうこさん。後輩に誘われて、二郎系ラーメンに行く僕。苦しむ僕を横目に、ペロリと余裕な彼女。すると、見かねた彼女が僕を――。というシチュエーションでグラビアを披露。シナリオは、「ネガティブハッピー・チェーンソーエッヂ」、「NHKにようこそ！」などの作家・滝本竜彦氏が手掛けている。

【根本凪さん】

撮影／鈴木大喜　ヘアメイク／伊藤遥香　スタイリング／MELON

【小日向優花さん】

撮影／岡本武志　ヘアメイク／矢部恵子　スタイリング／佐賀愛衣

【椿野ゆうこさん】

撮影／岡本武志　ヘアメイク／円谷歩美　スタイリング／和田千星