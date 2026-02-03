【グラビア】根本凪さん卒業前のラストグラビア「週刊SPA! 2月10日号」本日発売
2月3日発売 価格：600円
「週刊SPA! 2月10日号」
集英社は「週刊SPA! 2月10日号」を2月3日に発売した。価格は600円。
今号の表紙と「美女地図」は根本凪さん。3月でアイドルを卒業する、ねもちゃんこと根本凪さんの究極美ボディをラスト掲載。2月18日のメモリアル写真集に載せきれなかったアナザーカットをお届けする。
「グラビアン魂」は小日向優花さん、「このあと、どうする？」は椿野ゆうこさん。後輩に誘われて、二郎系ラーメンに行く僕。苦しむ僕を横目に、ペロリと余裕な彼女。すると、見かねた彼女が僕を――。というシチュエーションでグラビアを披露。シナリオは、「ネガティブハッピー・チェーンソーエッヂ」、「NHKにようこそ！」などの作家・滝本竜彦氏が手掛けている。【根本凪さん】
撮影／鈴木大喜 ヘアメイク／伊藤遥香 スタイリング／MELON【小日向優花さん】
撮影／岡本武志 ヘアメイク／矢部恵子 スタイリング／佐賀愛衣【椿野ゆうこさん】
撮影／岡本武志 ヘアメイク／円谷歩美 スタイリング／和田千星