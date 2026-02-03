「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」３日午後１時現在でエムケー精工<5906.T>が「買い予想数上昇」３位となっている。



エムケー精工は連日のストップ高に買われる場面があった。ガソリンスタンド向け洗車機や道路情報表示装置、低温貯蔵庫、精米機などメカトロ技術を駆使した商品で高い競争力を誇る。前週末１月３０日に通期業績予想を上方修正し、営業利益は従来予想の１７億円から２３億円（前期比１５．４％増）に増額した。更に株主還元策も株主優待制度の変更という形で実質拡充した。優待対象を１０００株以上保有する株主としていたが、これを改め１００株以上を保有する株主から対象とし、保有株式数に応じて「ＱＵＯカードＰａｙ」や「オリジナルカタログギフト」などを贈呈する形式とし、これが個人投資家を中心とした短期筋の琴線に触れた。ＰＥＲ６倍台、ＰＢＲ０．６倍台と株価指標面から割安感が際立っていることも追随買いを誘う背景となっているようだ。



出所：MINKABU PRESS