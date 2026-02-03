Number_iが2月2日に放送されたTBS系『CDTVライブ！ライブ！』に出演。番組公式SNSやグループ公式Xで、オフショット＆サインムービーが公開された。

【写真＆動画】平野紫耀が書いたグループ名Number_iがスペルミス⁉サインムービー＆オフショットなど①～④

この日、Number_iは新曲のラブソング「3XL」をフルサイズでテレビ初披露した。

■星座のような模様がちりばめられたスペイシーな衣装でのオフショットも公開

番組公式オフショットで3人は、オレンジやホワイトのペイントや星座のような模様がちりばめられた、スペイシーなワークスーツ風セットアップで登場。

岸優太が番組ロゴのネオン管を笑顔で指し、神宮寺勇太はその横で腰に手をあててポーズ。平野紫耀はネオン管の下にしゃがんで、顔の前に両手でハートポーズを作っている。

コメント欄には「ハートかわいい」「紫耀くんのお顔が見たい（笑）」「MVと同じ衣装かっこいい」「パフォーマンス最高でした」などといったファンの声が続々と到着。

またグループ公式Xでは、ポーズ違いのショットが公開。同じネオン管のロケーション＆立ち位置で、岸は顔を傾けてピース、神宮寺はネオン管にピッタリ寄り添い横向きに。平野はしゃがんでダブルピースしている。

そして番組公式Instagramでは、サインムービーが公開。先陣を切って平野が登場すると、グループ名を書き出すも、Numberのbが裏返った、“Numde”と書いてしまう。

後ろに控えるメンバーのほうを振り返るも、結局ニコッとしながら“Numde_i”と書き、dの隣にbを加えて、上にハートを描きお花のような形に仕上げた。最後に小さくrを付け足し、自分のサインをサラッと書いて終了。

神宮寺は、平野が書いたdの文字（正しいスペルはb）を上からなぞりさらに濃くしてから、サインを書き、カメラ目線でニコッ。岸は一瞬でササッとサインを書いて去っていった。

コメント欄には「ナンデーアイになってる」「紫耀くんのごまかし方かわいい」「r小さすぎるｗ」「ジンくんフォローになってない（笑）」などといったファンのツッコミも続々と届いている。

