Snow Man¤¬ÀÖÀÄ¥È¥éÊÁ¤È¥ÉÇÉ¼ê¤Ê¥«¥é¥Õ¥ëµ´»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡ª¡ØCDTV¡Ù½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤·¤ç¤ÔÂÀÏº¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤¹¤Îµ´¤¤¤µ¤ó¥Ó¥¸¥å¤è¤¹¤®¡×¡Ö¥É¥ê¥Õ´¶¤¢¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡×
Snow Man¤¬2·î2Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿TBS·Ï¡ØCDTV¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ª¡Ù¤ËÅÐ¾ì¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛSnow Man¤¬¥ÉÇÉ¼ê¤Ê¥«¥é¥Õ¥ëµ´»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡ª¡ØCDTV¡Ù½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É①～⑥
¡Ö¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¤òÀáÊ¬¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Ç¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢TBS·Ï¥¹¥Ýー¥Ä2026¥Æー¥Þ¶Ê¡ÖSTARS¡×¤ò¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¤Ç¥Æ¥ì¥Ó½éÈäÏª¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¤È¥°¥ëー¥×¸ø¼°X¤Ç¤Ï¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£·çÀÊ¤Îº´µ×´Ö¤â¡ÖºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦Snow Man¡ª¡ª¡×¤È´¿´î
¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤Ë¡¢Snow Man¤Ï7¿Í¤Ç½Ð±é¡£ÌÜ¹õÏ¡¤Ï»£±Æ¤Î¤¿¤á³¤³°¤ËÂÚºßÃæ¡¢¤½¤·¤Æº´µ×´ÖÂç²ð¤ÏÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡Ê¸½ºß¤Ï²óÉü¡ËÉÔ»²²Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¡¢ÀáÊ¬¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Î°áÁõ»Ñ¡£ÅÏÊÕæÆÂÀ¤ÏÅíÂÀÏº¤ËÊ±¤·¡¢¤Ï¤Á¤Þ¤¤È¿Ø±©¿¥¤òÑÛ¡¹¤·¤¯¤Þ¤È¤¤¥¥ê¥Ã¡£¤Û¤«¤Î6¿Í¤Ïµ´¤é¤·¤¤¥È¥éÊÁ¤ò¥Ñ¥ó¥Ä¤ä¥Ù¥¹¥È¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¿¼ß·Ã¤ºÈ¡¦°¤ÉôÎ¼Ê¿¡¦¸þ°æ¹¯Æó¤Ë¤Ï¥Ä¥Î¤¬À¸¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¸þ°æ¤Ï¶âËÀ¤ò»ý¤Á¡¢ÀÄµ´»Ñ¤Î¿¼ß·¤âìî¤¡¢ÅÏÊÕ¤ò¸î±Ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ýー¥º¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢°¤Éô¤ÏÅÏÊÕ¤Î¤¦¤·¤í¤Ç¥¥åー¥È¤Ë¥Ôー¥¹¡£
¥È¥éÊÁ¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤â¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ËÃå¤³¤Ê¤¹¥é¥¦ー¥ë¡¢ÀÖ¤¤¥é¥¤¥Àー¥¹¡õÆ¬¤ËÉÕ¤±¤¿¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ç¼«Ê¬Î®¤ò´Ó¤¯µÜ´Ü¡¢¥Ñー¥Þ¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤¬¤ª»÷¹ç¤¤¤Î´äËÜ¾È¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¤é¤·¤µ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ýー¥º¡õ¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤·¤ç¤ÔÂÀÏº¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤¹¤Îµ´¤¤¤µ¤ó¥Ó¥¸¥å¤è¤¹¤®¡×¡Ö¥Ä¥Î¤¬¤Ê¤¤¥á¥ó¥Ðー¤Ï¸¤±îðµÅª¤ÊÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ê¤Î¤«¤Ê¡©¡×¡Ö¥É¥ê¥Õ´¶¤¢¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¿¶¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤ÆºÇ¹â¡×¡Ö¤³¤ó¤Êµ´¤Ê¤é²È¤Ë¤âÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö7¿Í¤Ç¤â³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤ÈÅþÃå¡£
¡ÖSTARS¡×¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¿ー¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤ä¥Ë¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¥·¥Ã¥¯¤ÊÅßÉþ¥ë¥Ã¥¯¤òÈäÏª¡£¿¼ß·¡¦¥é¥¦ー¥ë¡¦´äËÜ¤Ï°Ø»Ò¤ËºÂ¤Ã¤Æ¥Ôー¥¹¡£¸åÎó¤ÇµÜ´Ü¤ÏÑÛ¤ÈÎ©¤Á¡¢°¤Éô¤Ï¥Ôー¥¹¡¢¸þ°æ¤ÏÅÏÊÕ¤Î¸ª¤Ë¼ê¤òÃÖ¤¤¤Æ¥Ôー¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Á¤é¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö´¨ÃÈº¹¤¢¤ê¤¹¤®¡×¡Ö¥·¥Ã¥¯¤Ê°áÁõ¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡ÖÈþ¿Í¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¡×¡Ö¥Ôー¥¹¤¬¥®¥ã¥ë¤Ã¤Ý¤¯¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤ÈÅþÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¥°¥ëー¥×¸ø¼°X¤Ë¤â¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æº´µ×´Ö¤ÏX¤Ç¡¢¼«¿È¤¬ÉÔ»²²Ã¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤¹¤ë¥Ý¥¹¥È¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¡ÖÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇÉÔ»²²Ã¤Ë¤Ê¤ê¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¥á¥ó¥Ðー¤¬½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤¼¤Ò¥á¥ó¥Ðー¤ÎÍ¦»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª²¶¤â¸«¤Þ¤¹¡ª¡ª¡ª¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë»ëÄ°¸å¡Ö¤ä¤Ã¤È²Èµ¢¤Ã¤Æ¤¤ÆÏ¿²è¤·¤¿¤Î¸«¤¿¡ª¡ªºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦Snow Man¡ª¡ª¤³ー¤¸¡¢æÆÂÀ¡¢ÎÃÂÀ¡¢²¶¤Î¥Ñー¥È¤òÂå¤ï¤ê¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡ª¡ª¥«¥á¥é¤ÇÈ´¤«¤ì¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¿¼ß·¡ª¤³ー¤¸¤ÎÀ¼¤¿¤«ー¡ª¤á¤Ã¤Á¤ã¾Ð¤Ã¤¿w¡×¤È¡¢¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ê´¶ÁÛ¤âÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£