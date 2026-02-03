住友化学 <4005> [東証Ｐ] が2月3日後場(13:30)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結最終利益は前年同期比3.1倍の873億円に急拡大した。

併せて、通期の同利益を従来予想の450億円→550億円(前期は385億円)に22.2％上方修正し、増益率が16.6％増→42.5％増に拡大する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終利益も従来予想の53億円→153億円(前年同期は451億円)に2.9倍増額し、減益率が88.3％減→66.1％減に縮小する計算になる。



業績好調に伴い、今期の年間配当を従来計画の12円→13.5円(前期は9円)に増額修正した。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結最終利益は前年同期比35.8％増の476億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の3.6％→12.6％に急改善した。



株探ニュース

