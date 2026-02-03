米下院監視委員会の会合で、クリントン元大統領の画像を背に写真に収まるコマー委員長/Tom Williams/CQ Roll Call/AP/File via CNN Newsource

（CNN）性犯罪で起訴され勾留中に死亡した富豪ジェフリー・エプスタイン氏を巡る議会調査に関連して、ビル・クリントン元米大統領と妻のヒラリー氏がワシントンでの対面の証言録取に出席することで同意した。両氏を議会侮辱罪に問う下院での採決が迫る中、これを回避することを期待しての動きとみられる。

下院監視委員会のジェームズ・コマー委員長が土壇場でのこの申し出を受け入れるのかどうかは不明。また数カ月にわたり証言を繰り返し拒否してきたクリントン夫妻を議会侮辱罪で訴える採決について、引き続き下院本会議で実施するのかどうかも判然としない。

CNNはこの提案を独自に検証していないが、提案自体はクリントン夫妻が採決回避のためならどんな苦労も辞さない意向であることを示すものだ。採決が行われれば、最終的に法律上の影響が生じる可能性がある。

コマー氏は2日夜の声明で、提案について依然として疑問があると述べた。

「クリントン夫妻の弁護士は条件に同意すると述べたが、その条件はまたしても明確さを欠き、証言録取の日程も示していない。彼らが条件に同意すると述べた唯一の理由は、下院が議会侮辱罪に問う方向に進んだからだ」「今後彼らが同意した条件を明確にする。その上で委員会のメンバーとこれからの対応について協議する」（コマー氏）

しかし、監視委員会の民主党筆頭議員であるロバート・ガルシア氏は、コマー氏が提案を受け入れないシナリオは考えられないと述べた。ガルシア氏がCNNに対し明らかにしたところによれば、クリントン夫妻は「コマー氏が提示した条件をすべて受け入れた」という。

このわずか数時間前の時点で、コマー氏はクリントン夫妻の弁護団が求めた協力の条件に満足せず、侮辱罪の訴訟手続きを進める構えを見せていた。

クリントン夫妻は弁護士を通じてここ数日、ニューヨークで4時間の対面による任意の聴き取りを受けるという複数の申し出を行っていたが、コマー氏は2日になってこれを拒否していた。

クリントン夫妻の当初の申し出をコマー氏が拒否したことで、下院が週内にも侮辱罪を巡る決議案について最終的な採決を行うことはほぼ確実な情勢になっていた。

ビル・クリントン氏は、エプスタイン氏に関連する不正行為について繰り返し否定している。