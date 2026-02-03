Åì¾ÚÂçÉýÈ¿È¯¡¢ºÇ¹âÃÍ¹¹¿·¡¡°ì»þ2000±ßÄ¶¹â¡¢ÊÆ³ô¹â
¡¡3Æü¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¡Ê225¼ï¡Ë¤ÏÂçÉý¤ËÈ¿È¯¤·¡¢Á°Æü½ªÃÍ¤«¤é¤Î¾å¤²Éý¤¬°ì»þ2000±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¼è°ú»þ´ÖÃæ¤ÎºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£Á°Æü¤ÎÊÆ¹ñ³ô¤¬¾å¾º¤·¡¢Åê»ñ²È¿´Íý¤¬²þÁ±¤·¤¿¡£³°¹ñ°ÙÂØÁê¾ì¤¬±ß°Â¥É¥ë¹âÊý¸þ¤Ë¿¶¤ì¤¿¤³¤È¤âÄÉ¤¤É÷¤Ë¡¢Í¢½Ð´ØÏ¢ÌÃÊÁ¤òÃæ¿´¤ËÇã¤¤¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£¹¥·è»»´ë¶È¤âÊª¿§¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¸á¸å1»þ¸½ºß¤ÏÁ°Æü½ªÃÍÈæ1867±ß87Á¬¹â¤Î5Ëü4523±ß05Á¬¡£Åì¾Ú³ô²Á»Ø¿ô¡ÊTOPIX¡Ë¤Ï100.29¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Î3636.42¡£
¡¡Á°Æü¤ÎÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢ÊÆ¥µ¥×¥é¥¤´ÉÍý¶¨²ñ¡ÊISM¡Ë¤¬È¯É½¤·¤¿1·î¤ÎÀ½Â¤¶ÈÁí¹ç·Ê¶·»Ø¿ô¤¬¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢ÊÆ·Êµ¤¤ÎÄì·ø¤µ¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¼çÍ×³ô²Á»Ø¿ô¤¬¸®ÊÂ¤ß¾å¾º¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿Î®¤ì¤¬ÆüËÜ¤Ë¤âÇÈµÚ¤·¡¢¤Û¤ÜÁ´ÌÌ¹â¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡±ß°Â¤Ç¶ÈÀÓ²þÁ±¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÅÅµ¡¤äµ¡³£¡¢¼«Æ°¼Ö´ØÏ¢ÌÃÊÁ¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£Á°Æü¤ËÃÍ¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¤¿È¾Æ³ÂÎÌÃÊÁ¤âÈ¿È¯¤·¤¿¡£¤ß¤º¤Û¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤äTDK¤Ê¤É·è»»È¯É½¤ÎÆâÍÆ¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤Ë¤âÇã¤¤¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£