ネットフリックスがWBC公式Xで発表

3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を日本で独占配信するネットフリックスは3日、大会を盛り上げる応援ソングを発表。人気アーティストが手掛ける、まさかの名曲カバーに、ファンからは大きな反響があがっている。

異色のコラボが実現した。ネットフリックスのWBC公式Xは、「速報 2026 ワールドベースボールクラシックを盛り上げる、Netflix大会応援ソング決定！」と投稿。「稲葉浩志による『タッチ』スペシャルカバー！！」と続けた。

続く投稿では、稲葉本人のコメントも掲載。「オリジナルへのリスペクトをこめた上で、自分の情熱を注ぎ込んで歌わせていただきました。痺れる戦いに身を投じる選手、監督、そしてそれを見守るファンの皆様、それぞれの思いがさらに膨らんでいく曲になりますように」とつづっている。

人気ロックバンド「B’z」のボーカルが、往年の人気野球アニメ「タッチ」の主題歌をスペシャルカバーするというまさかの展開にファンも興奮。X上ではファンから期待の声が相次いだ。

「タッチを稲葉さんが！？これはヤバい」

「早く聴きたいな 鳥肌立った」

「稲葉さんがあのタッチを歌うのか笑 想像がつかない」

「最高の組み合わせきたあああ」

「WBCのテーマにタッチのカバーとか天才すぎる」

「稲葉さんの声で『タッチ』は、WBCのドラマ性と相性抜群だろうな」

「あの稲葉さんがタッチをカバーするの！？」

「カバーってどのくらいオリジナルと違うんだろう…フルで聴きたい」

「稲葉浩志による『タッチ』 字面だけでもう面白い」

「アツすぎるっ！！！！！もぅ脳内で再生されてます」

「稲葉さんがタッチ？？？ 何事？？wwwwww」

侍ジャパンは大谷翔平、鈴木誠也らメジャーリーガーも現在8人が参戦予定。大会連覇を狙う。



（THE ANSWER編集部）