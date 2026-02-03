【Amazonセール】Logicool Gのゲーミングキーボードがお買い得。「G915 X LIGHTSPEED TKL」などがラインナップ
「G915 X LIGHTSPEED TKL」（G915WLX-TKL-LNBK）
Amazonにて、Logicool Gのゲーミングキーボードが特別価格で販売されている。
今回、薄型ワイヤレスゲーミングキーボード「G915 X LIGHTSPEED TKL」（G915WLX-TKL-LNBK）や「G915 X LIGHTSPEED」（G915WLX-TCBK）などがラインナップ。「G915 X LIGHTSPEED TKL」（G915WLX-TKL-LNBK）は参考価格から18%オフの28,500円、「G915 X LIGHTSPEED」（G915WLX-TCBK）は過去価格から10%オフの24,300円となっている。
なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっていることを確認のうえ購入いただきたい。
「G915 X LIGHTSPEED TKL」（G915WLX-TKL-LNBK）
参考価格：34,870円
セール価格：28,500円
速操作を可能にする革新的なロープロファイルスイッチを採用。独自開発の薄型GLメカニカルスイッチは、アクチュエーションポイントが従来モデルの1.5mmから1.3mmへ短縮されている。本商品のキータイプはリニア（赤軸)が採用されている。
本体ボディにはアルミニウム合金トッププレートを採用。精密に設計された底面と適度な重量でより安定した操作感を実現する。
「G915 X LIGHTSPEED」（G915WLX-TCBK）
過去価格：27,000円
セール価格：24,300円
軽いタッチで高速操作ができる、ロープロファイルスイッチ採用したワイヤレスゲーミングキーボード。タクタイル（茶軸）キーを搭載している。独自のKEYCONTROLテクノロジーで1つのキーに最大15個のプログラム設定が可能となっており、専用の9個のGキーも搭載されている。