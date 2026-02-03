Googleマップは、最新アップデートにより、徒歩や自転車でのナビゲーション中でもGeminiと音声チャットが可能になりました。

↑Geminiと運動をもっと楽しく。

これは2025年11月に導入された運転モードでの対話型ナビゲーションを拡張したものです。

この機能により、Googleマップを使用中でもハンズフリーでGeminiに質問できるようになりました。たとえば、歩行中に「この近所についてもっと教えて」や「ルート沿いにトイレのあるカフェはありますか？」といった質問が可能です。自転車利用時でも、ハンドルバーから手を離すことなく、到着予定時刻（ETA）を確認できます。

【動画】実際の動作イメージ

また、Geminiとの統合によりフォローアップ（追加）質問にも対応しています。「近くの安いレストラン」を尋ねた後に、その店舗の駐車場について続けて質問するといった使い方もできます。

そのほか、「経由地を追加して」「別ルートを表示して」「音声をミュートにして」といったナビ操作を音声で指示可能。さらに、「次の右左折はどこですか？」「目的地の天気はどうですか？」といった実用的な質問にも対応しています。

