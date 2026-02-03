サブリナ・カーペンター登場！ 『マペット・ショー』50周年回、2.4からディズニープラスで配信
1976年から1981年にかけてアメリカで放送された大人気番組『マペット・ショー』の50周年を記念した特別エピソードが、4日から、ディズニー公式動画配信サービス「Disney+ （ディズニープラス）」で独占配信される。本エピソードでは、特別ゲストにグラミー賞受賞のスーパースター、サブリナ・カーペンターを迎えたスペシャルなステージも展開。キービジュアルと予告編も一挙公開された。
【動画】サブリナ・カーペンター、ミス・ピギーは「憧れの人」 『マペット・ショー』予告編
ジム・ヘンソン制作によるオリジナルシリーズで、1976年から1981年までアメリカで放送され、100ヵ国以上で放映された『マペット・ショー』は、エルトン・ジョン、ダイアナ・ロス、ライザ・ミネリ、ポール・サイモンなど、これまで数多くの著名なゲストスターが出演してきた人気番組。
今回配信される、本番組の50周年を記念した今回の特別エピソードでは、カーミットやミス・ピギーなど、愛すべきおなじみの仲間たちが再集結し、古典的なバラエティのノリはそのままに、40年以上ぶりの復帰となる本作のために用意された新たな音楽やコミカルなトークにコント、そして大混乱に満ちたショーの舞台裏をたっぷりと届ける。
さらに、特別ゲストにグラミー賞受賞のスーパースター、サブリナを迎えたスペシャルなステージも登場。ほかにもサプライズやファン必見のステージが盛りだくさんとなっている。
今回公開された予告編では、カーミットやミス・ピギーらのマペットたちはもちろん、スペシャルゲストのサブリナのほか、エグゼクティブプロデューサー兼ゲスト出演するセス・ローゲンやマーヤ・ルドルフも登場している。
バラエティー番組『マペット・ショー』は、 2月4日から「ディズニープラス」で独占配信。
