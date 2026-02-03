遊びごころいっぱいのかわいい雑貨やグッズを展開する「アイアップ」から、「ベイマックス ぬいコロンキーホルダー」が登場！

忍者や相撲などの日本モチーフのコスチュームがかわいい、「ベイマックス」のコロンッと倒れても起き上がるぬいぐるみ起き上がりこぼし「ぬいコロン」のキーホルダーです☆

アイアップ／ディズニー「ベイマックス」ぬいコロンキーホルダー

価格：各1,760円（税込）

予約：アイアップ公式オンラインストアにて受付中

発売日：2026年2月下旬より全国の販売店にて順次発売

サイズ：本体（ストラップ含まず）約H75×W72×D72mm

種類：全4種（殿、忍者、温泉あがり、相撲）

材質：ポリエステル・ポリウレタン・ナイロン・鉄

アイアップから、ディズニー『ベイマックス』の「ぬいコロンキーホルダー」が登場！

※画像はイメージです。ストラップ部分は取り外しできません

「ベイマックス ぬいコロンキーホルダー」は、アイアップの人気商品シリーズである、ぬいぐるみ起き上がりこぼし「ぬいコロン」をキーホルダー仕様にしたアイテムです。

丸くかわいいフォルムとふわふわな触り心地はそのままに、持ち運びがしやすく、ぬい活にもおすすめです☆

ラインナップは全4種類。

殿、忍者、温泉あがり、相撲といった

日本モチーフのコスチュームに身を包んだユニークなデザインです☆

衣装が楽しい「ベイマックス」の起き上がりこぼしがキーホルダーに！

アイアップの「ベイマックス ぬいコロンキーホルダー」は、アイアップ公式オンラインストアで予約受付中、2026年2月下旬より全国の販売店にて順次販売開始です。

© Disney

※掲載画像はすべてイメージです。実際の商品と一部異なる場合があります

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 殿や忍者など日本モチーフ！アイアップ／ディズニー「ベイマックス」ぬいコロンキーホルダー appeared first on Dtimes.