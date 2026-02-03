ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズを多数展開しているセガプライズ。

今回は2026年1月より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『それいけ！アンパンマン』グッズを紹介します！

セガプライズ『それいけ！アンパンマン』グッズ

登場時期：2026年1月29日より順次

投入店舗：全国のゲームセンターなど

2026年1月もセガプライズに『それいけ！アンパンマン』グッズが続々登場。

人気のぬいぐるみシリーズや普段使いできる雑貨グッズがそろっています☆

それいけ！アンパンマン ころふわ なかよしぬいぐるみ Ver.3

サイズ：全長約11×9×15cm

種類：全4種（アンパンマン、ドキンちゃん、しょくぱんまん、あかちゃんまん）

スナップボタンで手をつながせることができる、『それいけ！アンパンマン』の「なかよしぬいぐるみ」に第3弾が登場。

ウインクする「アンパンマン」と「ドキンちゃん」をはじめ、4種類がラインナップ！

ころふわ素材で、優しい手触りもポイント。

手をつなげて仲良く飾れるぬいぐるみです☆

それいけ！アンパンマン エプロンぬいぐるみL

サイズ：全長約16×16×28cm

種類：全2種（アンパンマン、ばいきんまん）

「アンパンマン」と「ばいきんまん」が、エプロンを着たぬいぐるみに！

エプロンのデザインは、「アンパンマン」がイエロー、「ばいきんまん」がブルーのチェック柄です。

ポケット部分には、それぞれの名前があしらわれています☆

それいけ！アンパンマン ポケットティッシュカバー Ver.7

サイズ：全長約14×6×14cm

種類：全4種（アンパンマン、ばいきんまん、コキンちゃん、クリームパンダ）

「アンパンマン」となかまたちのポケットティッシュカバーに第7弾が登場。

かわいいフェイスデザインで、キャラクターごとに表情が異なるのもポイントです。

マスコットのように持ち歩けて、裏側からティッシュを取り出すことができます！

人気のぬいぐるみや普段使いできる雑貨など、バラエティ豊かにラインナップ。

セガプライズの『それいけ！アンパンマン』グッズは、2026年1月より順次、全国のゲームセンターなどに登場します☆

