エプロン姿のぬいぐるみなど全3種！セガプライズ『それいけ！アンパンマン』グッズ
ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズを多数展開しているセガプライズ。
今回は2026年1月より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『それいけ！アンパンマン』グッズを紹介します！
セガプライズ『それいけ！アンパンマン』グッズ
登場時期：2026年1月29日より順次
投入店舗：全国のゲームセンターなど
2026年1月もセガプライズに『それいけ！アンパンマン』グッズが続々登場。
人気のぬいぐるみシリーズや普段使いできる雑貨グッズがそろっています☆
それいけ！アンパンマン ころふわ なかよしぬいぐるみ Ver.3
サイズ：全長約11×9×15cm
種類：全4種（アンパンマン、ドキンちゃん、しょくぱんまん、あかちゃんまん）
スナップボタンで手をつながせることができる、『それいけ！アンパンマン』の「なかよしぬいぐるみ」に第3弾が登場。
ウインクする「アンパンマン」と「ドキンちゃん」をはじめ、4種類がラインナップ！
ころふわ素材で、優しい手触りもポイント。
手をつなげて仲良く飾れるぬいぐるみです☆
それいけ！アンパンマン エプロンぬいぐるみL
サイズ：全長約16×16×28cm
種類：全2種（アンパンマン、ばいきんまん）
「アンパンマン」と「ばいきんまん」が、エプロンを着たぬいぐるみに！
エプロンのデザインは、「アンパンマン」がイエロー、「ばいきんまん」がブルーのチェック柄です。
ポケット部分には、それぞれの名前があしらわれています☆
それいけ！アンパンマン ポケットティッシュカバー Ver.7
サイズ：全長約14×6×14cm
種類：全4種（アンパンマン、ばいきんまん、コキンちゃん、クリームパンダ）
「アンパンマン」となかまたちのポケットティッシュカバーに第7弾が登場。
かわいいフェイスデザインで、キャラクターごとに表情が異なるのもポイントです。
マスコットのように持ち歩けて、裏側からティッシュを取り出すことができます！
人気のぬいぐるみや普段使いできる雑貨など、バラエティ豊かにラインナップ。
セガプライズの『それいけ！アンパンマン』グッズは、2026年1月より順次、全国のゲームセンターなどに登場します☆
