「日本ハム春季キャンプ」（３日、名護）

ＷＢＣ台湾代表に選出されている古林睿煬が、今キャンプ初のライブＢＰに登板した。

西川、万波、水谷を相手にのべ５打席で安打性の当たりはなく、１四球の結果。２０球を投じてストライク１１球、ボール９球、最速は１５３キロを計測した。

「今日の目標としてはチームメートに当てないことを一番大切にした。内容自体も全体的にまとめることができた」と納得の表情。「今日は基本的にはど真ん中ぐらいをめがけて投げて、自分の球を投げ切って、打者の反応を見るといったところがテーマだった」と説明した。

ＷＢＣでは台湾は日本と同じプールＣに入り、３月６日の初戦を日本と戦う。古林は主戦としての役割が期待される。チームメートの伊藤、北山とは敵味方に分かれて対戦することになり「お互いにいい大会にできたらと思うけど、いいピッチングが台湾相手じゃなければいい」と笑み。日本代表で対戦してみたい打者には「やっぱり大谷選手。今あれだけ活躍されている。対戦したい」と即答しつつ、抑えるイメージを問われると「ないです。ちょっともうすごすぎるので、思いつかない」と苦笑した。

また、同じく台湾代表の孫易磊もライブＢＰに登板。西川、万波、水谷を相手にのべ４打席で安打性の当たりは西川の１本、万波からは空振り三振を奪い、２四死球の結果。最速１５２キロをマークした。