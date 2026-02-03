タレントの藤本美貴がＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ハロー！ミキティ／藤本美貴」に出演し、「クズ男」について話し合った。

１月３１日に更新した同チャンネルで、スタッフが「今まで見たクズ男のエピソードを集めてみました」と企画を伝えた。藤本は「大好きなんじゃない、あたし。世の中にはとんでもないクズ男がいるからね」と乗り気で応じた。ユーザーからのメールが紹介され、そこには「付き合ってた彼氏にいま子供できたらどうするって聞いたら俺は遠くに逃げるっていわれた。頭真っ白になった」などとあった。

藤本は「すっごいむかつくけど言ってくれて良かったと思わない？その人と結婚しても絶対いいことないし。結婚するつもりないみたいな感じ。早めに別れることができる。こんなクズだったら早めに言ってくれて良かったって感じじゃない？」と前向きにとらえた。

別のユーザーから「独身だと言われてお付き合いしたのに奥さんと子供７人いた。結婚の約束して婚姻届も書いて２人で住む部屋も見たのに」とのメールが寄せられた。

藤本は「怖いね。見抜けないね。戸籍謄本持ってきてとかしかないね。そこまでして…」と驚きを隠せなかった。その後もさまざまなクズエピソードが紹介され、藤本は「あたしが一番好きなエピソードはあれかな。今日じゃないけど」とし、「テーブルの下で割り勘を要求してくる人。割り勘をして、恥ずかしいからテーブルの下から金渡せって言うんだよね。そういうクズ男、お待ちしております。みんなつらい思いをしたクズ男かもしれないけど、コミュニティで話しあうことで、クズ男に引っかかった自分が成仏されるっていうか、浄化されるよね」とし、ママ友や義母についてのエピソードも興味津々であることを伝えた。