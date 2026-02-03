【ワシントン＝淵上隆悠】米ニュースサイト・アクシオスは２日、複数の関係者の話として、米国のスティーブン・ウィトコフ中東担当特使とイランのアッバス・アラグチ外相が、６日にトルコ・イスタンブールで会談する方向で調整していると報じた。

イランの核開発を巡る協議が進展し、緊張緩和につながるか注目される。

実現すれば、米軍が昨年６月にイランの地下核施設を攻撃して以降、対面の会談は初めてになるとみられる。両国は昨年４、５月に計５回にわたって高官協議を行ったが、成果はなかった。

米側はイランに対して、ウラン濃縮活動の恒久停止や弾道ミサイルの能力制限などを求めているとされる。イランは応じる姿勢を見せていない。トランプ米大統領は２日、ホワイトハウスで記者団に対し、「イランとは話し合いが続いている。どうなるか見てみよう」と明かした。「イランに艦船が向かっている」とも述べ、協議が不調に終われば軍事力を行使する可能性を改めて示唆した。

会談には、トルコやカタール、エジプトなどの外相らも同席する見通しだ。ただ、関係者の一人はアクシオスに会談実現は「最善のシナリオ」と説明しており、曲折が予想される。